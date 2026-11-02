El sentimiento detrás de las personas que aman los días de lluvia, según la psicología

Una afinidad que combina refugio, atención y recuerdos; la ciencia estudia sus matices sin convertirla en un rasgo de personalidad.

Las condiciones meteorológicas también forman parte del entorno que influye en las experiencias cotidianas.

Hay quienes esperan con ganas que el pronóstico anuncie lluvias , disfrutan del sonido de las gotas contra las ventanas y encuentran cierto placer en mirar cómo el agua transforma las calles.

Mientras algunos prefieren los días soleados, otras personas sienten que el cielo gris tiene un encanto particular. Desde la ciencia de la psicología , esta preferencia despierta interés porque permite observar cómo los estímulos del entorno se relacionan con las emociones, los pensamientos y los recuerdos.

Para este grupo, una jornada lluviosa puede ser la excusa perfecta para quedarse en casa, preparar algo caliente, escuchar música o simplemente pasar un rato sin demasiadas obligaciones. Lo que para muchos representa un contratiempo, para otros funciona como una pausa necesaria en medio de la rutina .

Una de las explicaciones posibles está relacionada con la introspección , es decir, la capacidad de prestar atención a los propios pensamientos, emociones y sensaciones. Cuando llueve, ciertas actividades del exterior pierden protagonismo y el ambiente puede volverse más tranquilo . Para algunas personas, ese cambio representa una oportunidad para bajar el ritmo.

El sonido de las gotas y el paisaje gris forman parte de los estímulos que acompañan estos momentos.

El sonido constante del agua también puede influir en la experiencia . A diferencia de otros estímulos repentinos, como una bocina o una conversación a los gritos, la lluvia suele producir un ruido relativamente uniforme. Esa continuidad puede resultar agradable y convertirse en un fondo sonoro que acompaña actividades como leer, escribir, estudiar o descansar.

En ese contexto, aparece una expresión que suele utilizarse para describir esta inclinación: pluviofilia. El término hace referencia al gusto o la afinidad por la lluvia, sus sonidos, sus aromas y los paisajes que aparecen durante una jornada húmeda.

También influye la sensación de refugio. Observar una tormenta desde una habitación cálida, con una manta y una bebida caliente, no genera la misma experiencia que atravesarla en medio de la calle, con el transporte complicado y la ropa mojada. La diferencia está en cómo se percibe el entorno y en las condiciones desde las cuales se experimenta.

Otro aspecto es la asociación personal que cada individuo construye con las condiciones meteorológicas. Alguien que disfruta de leer durante las tardes lluviosas puede relacionar ese clima con momentos agradables de su vida.

Otra persona puede encontrar placer en el olor de la tierra mojada, en el sonido de las gotas sobre el techo o en la posibilidad de compartir una tarde tranquila con sus seres queridos.

Las jornadas lluviosas pueden despertar sensaciones diferentes según las experiencias y preferencias de cada persona. Magnific

La relación entre los días nublados y la memoria

El vínculo entre las condiciones meteorológicas y los procesos mentales también fue estudiado en investigaciones científicas. Un estudio analizó cómo influía el clima en la memoria cotidiana, observaron a clientes de un comercio durante jornadas soleadas y durante días nublados o lluviosos.

La experiencia consistió en colocar diez objetos poco habituales en la zona de cajas del establecimiento. Más tarde, los investigadores evaluaron cuánto recordaban las personas sobre esos elementos y compararon los resultados según las condiciones meteorológicas del momento.

Los resultados mostraron que quienes habían visitado el comercio durante jornadas de mal tiempo recordaban los objetos con mayor precisión que aquellos que concurrieron en días soleados.

Una de las interpretaciones posibles es que los estados de ánimo pueden modificar la manera de procesar la información. En determinadas circunstancias, un humor menos positivo puede favorecer una atención más cuidadosa hacia los detalles del entorno.

La nostalgia también forma parte de esta relación. Un grupo de expertos llevó adelante cuatro estudios para examinar este fenómeno. En uno de ellos, los participantes escucharon grabaciones de viento, truenos, lluvia y sonidos neutrales. Los investigadores encontraron que los estímulos asociados al mal tiempo podían despertar nostalgia.

El trabajo también observó que esa emoción podía cumplir una función de consuelo frente al malestar. Recordar experiencias significativas, personas queridas o momentos del pasado puede generar una sensación de conexión y bienestar emocional.