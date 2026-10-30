¿Por qué hay gente que repite palabras en voz alta al escribir? La explicación de la psicología

No todo el mundo escribe en silencio: algunas personas repiten palabras en voz alta mientras buscan la mejor manera de expresar lo que piensan.

Hay personas que, mientras escriben un mensaje, repiten alguna palabra en voz alta sin darse cuenta. Puede pasar frente a la computadora, al tomar apuntes o al intentar encontrar la frase justa. Aunque desde afuera parezca una distracción, la ciencia encontró algunas explicaciones para este hábito, e specialmente desde la psicología.

A veces apenas se escucha un murmullo y otras salen frases enteras. Para algunos es una costumbre tan habitual que ni siquiera advierten que lo hacen, mientras que otros recurren a su propia voz cuando se traban con una oración.

El self-talk, también conocido como habla autodirigida , consiste en hablar con uno mismo, ya sea mentalmente o en voz alta. Es algo bastante común, aunque muchas veces pasa inadvertido. Ocurre cuando alguien repite una indicación para recordarla o se dice qué tiene que hacer a continuación.

Al escribir, el cerebro necesita mantener una idea presente mientras encuentra la mejor manera de expresarla. En ese momento, pronunciar una frase puede ayudar a recordarla durante unos segundos , especialmente cuando hace falta detenerse a pensar cómo continuar.

Esta costumbre también tiene relación con la infancia . Es habitual que los chicos hablen solos mientras juegan o intentan resolver alguna tarea. Con el crecimiento, buena parte de esas conversaciones pasan a ser internas, aunque algunas personas siguen utilizando su propia voz para organizar lo que están pensando.

Lo que dicen las investigaciones sobre hablar en voz alta mientras trabajas

Una investigación publicada en 2023 analizó cómo influía el habla autodirigida en el rendimiento de 103 adultos jóvenes. Los participantes debían resolver una tarea que exigía recordar información visual y espacial, tanto cuando podían hablar consigo mismos como cuando permanecían en silencio.

Los resultados mostraron que el rendimiento mejoraba cuando utilizaban su propia voz. Además, quienes recurrían con mayor frecuencia a esta práctica tendían a obtener mayores beneficios durante el ejercicio, lo que permitió observar una relación con la memoria de trabajo.

Otro experimento, esta vez relacionado directamente con la escritura, reunió a 18 personas que debían redactar textos mientras repetían constantemente una sílaba sin relación con lo que estaban escribiendo. Esa interferencia provocó que trabajaran más despacio y cometieran más errores.

Los investigadores encontraron así indicios de la importancia del lenguaje interno durante la redacción. De todas formas, los experimentos analizaron situaciones diferentes y no permiten asegurar que repetir cada palabra en voz alta mejore necesariamente la escritura.

Hablar con uno mismo mientras se trabaja puede ayudar a no perder el hilo de lo que se está haciendo. Freepik

¿Falta de atención o hábito cognitivo? Por qué no es un signo de despiste

Escuchar a alguien repetir lo que escribe puede dar la impresión de que está distraído o le cuesta concentrarse. Pero hablar en voz alta no es, por sí mismo, una señal de falta de atención. Para algunas personas, escuchar sus propias palabras forma parte de su manera habitual de trabajar.

Por ejemplo, alguien puede pronunciar una oración para comprobar cómo suena antes de terminarla. Otra persona quizás repita una palabra mientras busca la manera de continuar una idea, especialmente cuando está redactando un mensaje importante o necesita explicar algo con claridad.

Esta costumbre tampoco significa que quienes hablan solos tengan mejor memoria o sean más inteligentes. Hay personas que prefieren trabajar en completo silencio y otras que se sienten más cómodas escuchando lo que están pensando. Cada una encuentra su propia manera de organizar las ideas.

La situación cambia cuando las repeticiones empiezan a interrumpir constantemente el trabajo o dificultan terminar una tarea. Pronunciar palabras mientras se escribe no alcanza para determinar si alguien tiene un problema de concentración, especialmente cuando se trata de un hábito que no genera inconvenientes en la vida cotidiana.