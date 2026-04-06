¿Por qué los gatos negros causan temor? La UNAM revela la ciencia y los mitos tras su color

La bula papal "Vox in Rama" de Gregorio IX en 1233 vinculó a estos felinos con rituales satánicos, desatando su persecución en Europa.

Durante siglos, los gatos negros fueron sinónimos de miedo y superstición , vinculados con la mala suerte y la brujería. Pero, la ciencia demuestra que estos prejuicios carecen de fundamento.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , estas creencias se originaron en la Edad Media , cuando se asociaba su color con la muerte, lo que llevó a que los felinos fueran perseguidos y exterminados en Europa.

Sin embargo, lejos de ser así, su pelaje tiene ventajas biológicas: protege la piel y las mucosas del sol, mejora su visión nocturna y favorece la sociabilidad entre machos. A continuación, conocé todos los detalles.

Durante la Edad Media, la expansión del cristianismo y la Inquisición asociaron el negro con la brujería . En 1233, la bula papal “Vox in Rama” emitida por el papa Gregorio IX describió rituales diabólicos en los que se incluían gatos con este pelaje, lo que reforzó la idea de que los animales eran instrumentos del mal .

En Ypres, Bélgica, se popularizó el Kattenstoet (Festival de los Gatos), donde los felinos eran prendidos fuego y arrojados desde los campanarios de las iglesias. En Reino Unido, la "Ley de Brujería" de 1563 asoció su tenencia con un vínculo con Satanás y llevó a la ejecución de muchos de estos animales y sus dueños.

A esto se sumaron tradiciones romanas que vinculaban el color con el luto y la muerte. La superstición se amplió hasta la cultura popular, como a Halloween.

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La genética detrás del pelaje: ¿por qué hay gatos negros?

El color negro en los gatos tiene una base estrictamente biológica. Francisco Javier Carbajal Merchant, profesorde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, al medio UNAM Global, explica que el pelaje responde a los genes O y B, junto con una alta concentración de melanina.

Pero, este pigmento no solo determina su apariencia, sino que también ofrece ventajas. "Los gatos negros tienen menos riesgo de desarrollar ciertas enfermedades en la piel, y sus mucosas (como los párpados o la nariz) suelen estar mejor protegidas del sol que las de los gatos con colores claros", detalla el especialista.

El factor genético, conocido como “no agutí”, también "mejora su capacidad de visión nocturna", gracias al "tapetum lucidum", que amplifica la luz ambiental, de acuerdo con Claudia Edwards, docente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Además, distintos estudios señalan que los machos con este pelaje tienden a mostrar mayor sociabilidad, lo que facilita la convivencia.

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Contrario a los mitos populares, el color del pelaje no está relacionado con la agresividad o el temperamento del animal.

“Si un gato negro parece más arisco o más cariñoso, eso depende de la socialización que haya tenido desde pequeño. Si se le educa con afecto, cuidados y respeto a sus necesidades, será un gato equilibrado y afectuoso", detalla Merchant y apunta: “El mito del gato negro agresivo es puro folclor”.

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El "Síndrome del Gato Negro": el impacto del prejuicio en los refugios

El prejuicio hacia los gatos negros sigue vigente y tiene consecuencias en la actualidad. En los refugios, estos felinos enfrentan mayores dificultades para ser adoptados, permaneciendo más tiempo en los centros y hasta siendo víctimas de abandono.

La creencia infundada de que traen "mala suerte" lleva a que sean ignorados en comparación con animales de otros colores. Es por eso que, los hogares implementaron campañas de concientización y programas específicos para combatir este sesgo, enfatizando que el pelaje no determina ni la personalidad ni la salud del animal.