Promociones, bares y restaurantes para ver el Mundial

A los bares y restaurantes que ofrecen promociones especiales, pantallas y el mejor clima futbolero para cada encuentro se suman sorteos y opciones de delivery y take away para alentar desde casa.

El Mundial 2026 genera especial emoción en los argentinos en esta nueva edición, tras ganar la Copa en el torneo anterior. Ahora, una serie de bares se prepara para ofrecer la mejor atención y opciones en descuentos, propuestas gastronómicas y ambiente para presenciar a la Selección Nacional.

Con 13 años de trayectoria en Palermo Soho, Burger Joint combina hamburguesas de autor y una estética marcada por los graffitis y la cultura urbana . Durante el Mundial, el espacio transmitirá todos los partidos en vivo en sus distintos sectores y presentará una hamburguesa especial disponible durante toda la competencia. La propuesta se completa con cerveza artesanal, papas fritas de triple cocción y espacios pensados para compartir entre amigos o en familia, convirtiéndose en la alternativa ideal para seguir cada fecha del torneo fuera de casa.

Para quienes planean reunirse a ver los partidos de la Selección argentina durante el Mundial 2026, Hell’s Pizza prepara una propuesta especial que combina transmisión en vivo, promociones y sus emblemáticas pizzas de estilo neoyorquino . Durante cada encuentro del conjunto nacional —incluyendo las posibles instancias de semifinal y final— la marca ofrecerá un 40% de descuento en sus variedades Lincoln, elaborada con mozzarella; Obama, cubierta con pepperoni y mozzarella, y Chick Norris, que suma pollo, cheddar, salsa barbacoa y cebolla morada , disponibles tanto en tamaño grande de 33 cm como XXL de 45 cm.

La promoción también alcanzará a las bebidas y cervezas de la línea Imperial, y podrá aprovecharse en salón o para take away abonando con débito, transferencia o efectivo. Con locales preparados para transmitir los partidos y un ambiente pensado para compartir entre amigos, Hell’s Pizza se suma al clima mundialista en sus sucursales de Palermo, Villa Devoto, Boedo, Plaza Houssay, Pilar, Escobar y otros puntos del país, donde las fechas de la fase de grupos —16, 22 y 27 de junio— prometen vivirse entre porciones XL, cerveza fría y mucha pasión futbolera.

Dirección: Humboldt 1654, Palermo. Otras sucursales en CABA, AMBA.

ORNO - Cantina Palermo Off Salón El spot gastronómico presenta “La Cábala”, con una programación enfocada en el debut de la Selección Argentina el 16 de junio contra Argelia (siguiendo el 22 ante Austria y el 27 frente a Jordania). Prensa

Bruce Grill Station

Con la llegada del Mundial FIFA 2026, Bruce Grill Station suma una propuesta especial para quienes buscan combinar fútbol, gastronomía y promociones en un mismo lugar. El bar-restaurante de Parque Leloir transmitirá todos los partidos del torneo en sus pantallas de 55 pulgadas, con beneficios exclusivos durante los encuentros de la Selección argentina. El martes 16 de junio, cuando el combinado nacional juegue a las 22 h, ofrecerá 2x1 en cerveza y en sus destacadas smash burgers, preparadas con un blend premium de roast beef y bife de chorizo en pan de papa.

El lunes 22 de junio, día del partido de Argentina a las 14 h, la promoción será 2x1 en ribs y cerveza, mientras que el sábado 27 de junio, con el seleccionado jugando a las 23 h, habrá 2x1 en cerveza y en una selección de cócteles clásicos, entre ellos Ramazzotti Spritz con espumante Mumm, Campari Orange, Fernet Branca con cola, Gancia batido, Gin Tonic y Cuba Libre. Con una propuesta inspirada en los grill americanos, carnes cocidas a las brasas de quebracho colorado y un ambiente distendido pensado para compartir, Bruce Grill Station se posiciona como una de las opciones más atractivas de la zona oeste para seguir cada fecha de la Copa del Mundo.

Dirección: Martín Fierro 3246, Parque Leloir.

La Dorita

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, La Dorita se suma a la celebración transmitiendo todos los partidos en pantalla gigante en sus locales de Palermo. Como parte de la propuesta, los encuentros de Argentina y Nueva Zelanda contarán con acciones especiales junto a Cerveza Imperial. El próximo 15 de junio a las 22 h, durante el partido entre Nueva Zelanda e Irán, las dos primeras cervezas Imperial serán invitación de Tim Payne, capitán del seleccionado neozelandés y figura que ganó notoriedad entre los argentinos gracias a una campaña viral en redes sociales. Además, quienes reserven podrán acceder a un menú promocional que incluye ChoriCampi de entrada, asado de 10 tiras con papas fritas a caballo como principal, dos cervezas Imperial y panqueque de dulce de leche de postre. La propuesta estará disponible durante el encuentro y se recomienda realizar reserva previa para asegurar lugar.

Direcciones: Humboldt 1892; Bulnes 2593, Palermo.

Bestial Fly Bar

Durante el Mundial 2026, Bestial Fly Bar presenta una promoción pensada para celebrar cada encuentro y los festejos posteriores desde su rooftop en Palermo. La propuesta “Copa Mundial Bestial” incluye un cocktail de la carta a elección y una réplica de la Copa del Mundo para llevar por $50.000, mientras que la opción para dos personas ofrece dos cocktails y dos copas por $95.000.

La experiencia estará disponible durante todo el torneo y se desarrolla en un espacio con vista panorámica de 360°, jardines verticales y shows en vivo. Para acompañar, la carta reúne alternativas como sushi, ceviches, mariscos, pastas y platos de inspiración nikkei y latinoamericana, además de coctelería de autor, vinos y espumantes. Una propuesta orientada a quienes buscan reunirse, brindar y celebrar el clima mundialista desde uno de los rooftops más concurridos de la ciudad.

Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

TACU RESTO &BOWLING_56 TACU instaló pantallas en todos sus sectores —salón, patio climatizado y área de bowling— para que cada encuentro pueda seguirse desde cualquier rincón del local. Prensa

Williamsburg

En los arcos del Paseo de la Infanta, Williamsburg celebra el Mundial 2026 con un lanzamiento que rinde culto a nuestra identidad colectiva: la hamburguesa mundialista “ANULO MUFA”, una edición limitada que transforma la mística de las cábalas en una experiencia de alta cocina urbana. Disponible desde el 11 de junio, fecha de inicio de la Copa, la propuesta se presenta en un combo con un imponente medallón de carne de 180 gramos, complementado por el fundido milimétrico del cheddar blanco ahumado Milkaut.

El verdadero golazo sensorial llega con sus texturas y contrastes: una sofisticada cebolla caramelizada con grasa de panceta fundida, miso blanco y miel —un acierto de complejidad umami— que se entrelaza de manera soberbia con el frescor herbal del chimichurri de la casa, todo contenido en el ya clásico pan Kali’s Golden con sésamo. Para completar el ritual, las papas fritas salen espolvoreadas con un sazonador parrillero especial a base de chimichurri en polvo. Esta propuesta convive con sus combos estructurales UNO, DOS y TRES (adaptables a opciones veggie de NotCo o sin gluten).

Dirección: Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

Orno

La fiebre mundialista ya se siente en las calles y ORNO Cantina transforma su sede de Palermo OFF en el punto de encuentro definitivo para vivir el torneo. Durante todo junio, el spot gastronómico presenta “La Cábala”, una experiencia diseñada para disfrutar los partidos en pantalla gigante, con clima de hinchada y una propuesta ideal para compartir entre amigos. La programación tendrá el foco puesto en el debut de la Selección Argentina el 16 de junio contra Argelia (siguiendo el 22 ante Austria y el 27 frente a Jordania), además del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Para encender las previas, la cantina sumará un Prode con premios, torneo de metegol, un álbum de figuritas para los clientes fieles y el sorteo final de una camiseta oficial argentina. El gran hito de las noches de partido será la "Promo Gol": cada vez que la Selección convierta un tanto, se activará un Happy Hour sorpresa de cinco minutos para brindar al instante. Con mesas repletas de pizza de masa madre, opciones de Box Mundialista para quienes prefieran el delivery y mucha mística futbolera, ORNO propone vivir el Mundial 2026 como una verdadera celebración colectiva donde la gastronomía y el aliento van de la mano.

Dirección: Beruti 3336, Palermo OFF, Palermo.

BURGER JOINT_1410 Burger Joint transmitirá todos los partidos en vivo en sus distintos sectores y presentará una hamburguesa especial disponible durante toda la competencia. Prensa

Mondongo & Coliflor

La fiebre mundialista también llegará a las cantinas porteñas. En Parque Chacabuco, Mondongo & Coliflor transmitirá todos los partidos de la Copa del Mundo y buscará convertirse en uno de los puntos de encuentro para quienes prefieren seguir a la Selección argentina alrededor de una buena mesa. Como incentivo para acompañar cada presentación de la “Scaloneta”, la casa ofrecerá una ronda de cerveza Warsteiner de cortesía a quienes se acerquen a ver los encuentros de la fase de grupos, incluyendo los partidos programados para el 16 y el 27 de junio.

La propuesta podrá disfrutarse junto a algunos de los platos más representativos de la cantina, como las empanadas de mondongo, el tradicional guiso servido durante todo el año, la milanesa de nalga fugazzeta, los sorrentinos de coliflor, portobellos y queso gouda, o sus sándwiches en pan ciabatta de masa madre. De esta manera, el espacio liderado por Arnaldo Roperti, José Villar, Quique Yafuso y Cabito Massa Alcántara suma fútbol, cerveza y cocina porteña a una experiencia que busca recuperar el espíritu de encuentro característico de los bares y cantinas de barrio.

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

Tacu Resto & Bowling

En San Fernando, TACU Resto & Bowling se prepara para vivir el Mundial con una propuesta que transforma cada partido en un plan para compartir. El espacio instaló pantallas en todos sus sectores —salón, patio climatizado y área de bowling— para que cada encuentro pueda seguirse desde cualquier rincón del local. Durante todo el torneo, la gastronomía y el fútbol convivirán en una misma experiencia, con hamburguesas, pizzas, picadas, platos gourmet y cerveza artesanal de El Galpón de Tacuara. Las cinco líneas de bowling y los videojuegos suman una alternativa para disfrutar antes, durante o después de los partidos, mientras familias, grupos de amigos y compañeros de trabajo encuentran un punto de encuentro para alentar juntos.

Dirección: General Arias 710, San Fernando.

Bruce Grill Station - Salón 2 El martes 16 de junio, cuando el combinado nacional juegue a las 22 h, Bruce Grill ofrecerá 2x1 en cerveza y en sus destacadas smash burgers. Prensa

Ostende

Los partidos nocturnos de la Selección Argentina tendrán un marco especial en Ostende. El restaurante de Colegiales proyectará en pantalla los encuentros del martes 16 y sábado 27, y los acompañará con una propuesta pensada para compartir entre dos personas. Por un lado, ofrecerás una picada de fritos, que incluye papas fritas, triángulos de mozzarella, croquetas de hongos, buñuelos de espinaca y pollo crispy, servidos con fileto picante, alioli clásico y alioli de morrón. También ofrecerá una picada de mar, con rabas, langostinos apanados, filet a la romana, batatas fritas y papas fritas, junto a mayonesa de lima y cilantro, alioli clásico y salsa tártara. Con su impronta de bodegón costero inspirado en la nostalgia, vermuts y platitos para compartir, Ostende suma una propuesta ideal para reunirse con amigos o en familia y alentar a la Selección.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

Galán

Galán, la nueva marca argentina de alfajores, se suma a la fiebre mundialista con una promoción especial que acompañará cada partido de la Selección Argentina durante el torneo. Bajo el claim “En Argentina nací y en cada partido estoy”, la marca realizará un sorteo por cada encuentro que dispute el equipo nacional a través de sus redes sociales. La dinámica combinará consignas y pronósticos de resultados tipo Prode, con premios que incluyen 36 alfajores Galán y un Kit Mundialista integrado por bandera argentina, gorros, pintura para la cara y otros elementos para alentar durante los partidos.

Fabricado en su planta de Ciudadela, Galán se distingue por una construcción particular que incorpora una tapa previamente bañada en chocolate blanco antes del armado, logrando una experiencia más equilibrada en sabor y textura. Actualmente se presenta en versiones de chocolate negro y chocolate blanco, y continúa expandiendo su presencia en kioscos y puntos de venta de todo el país. Una iniciativa pensada para acompañar la pasión, los rituales y los encuentros que genera cada partido de la Selección.