Fiesta Nacional del Chocolate Alpino: gastronomía, tradición y espectáculos gratis en las sierras de Córdoba

Hasta el 26 de julio, la localidad cordobesa ofrece una de las principales propuestas del turismo invernal argentino, con chocolates artesanales, fondue, música centroeuropea, danzas y actividades para toda la familia.

La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino se realiza hasta el 26 de julio en el Salón de Eventos y Convenciones, ubicado en Av. Julio A. Roca 168, en Villa General Belgrano.

Villa General Belgrano vuelve a convertirse en uno de los grandes polos del turismo de invierno con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino , un evento que, hasta el 26 de julio , reúne lo mejor de la gastronomía centroeuropea, espectáculos en vivo y propuestas culturales para toda la familia.

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Con entrada libre y gratuita, la celebración se desarrolla en el Salón de Eventos y Convenciones de la localidad y propone un recorrido por los sabores que convirtieron a este destino serrano en una referencia nacional del chocolate artesanal y la repostería típica.

Chocolates artesanales, tortas, fondues, tortas centroeuropeas y otras especialidades elaboradas por productores locales son el eje de una fiesta que, año tras año, atrae a miles de visitantes durante las vacaciones de invierno.

La tradición gastronómica encuentra su complemento en un amplio programa de actividades que incluye música, danzas típicas, espectáculos circenses, magia y propuestas recreativas para todas las edades.

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino llega en un momento especial para Villa General Belgrano. La localidad fue seleccionada para representar a Córdoba y a la Argentina en los Best Tourism Villages 2026 , la iniciativa impulsada por ONU Turismo que distingue a los pueblos que preservan su patrimonio cultural y promueven un desarrollo turístico sostenible.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que la nominación "es un reconocimiento al trabajo sostenido que realiza la localidad para preservar su identidad, potenciar sus tradiciones y consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable".

Asimismo, señaló que "Córdoba tiene pueblos con enorme valor cultural, gastronómico y natural. Este tipo de programas internacionales permiten mostrar al mundo la autenticidad de nuestras comunidades y el compromiso que existe entre el sector público, privado y los vecinos para seguir creciendo de manera sostenible".

La tradicional fondue de chocolate, el gran clásico del invierno

Uno de los momentos más esperados de cada edición vuelve a ser la Fondue de Chocolate, una tradición que se realiza los sábados y que reúne a visitantes y residentes alrededor de una gran degustación colectiva.

Este clásico se convirtió en uno de los principales atractivos del evento y resume el espíritu de una celebración que combina gastronomía, identidad cultural y encuentro comunitario.

Música, danzas y espectáculos durante todos los fines de semana

El cronograma artístico incluye presentaciones de grupos folklóricos, orquestas centroeuropeas, ballets, academias de danza, artistas circenses y músicos de distintos géneros.

Entre los espectáculos programados sobresalen las actuaciones de Javier Calamaro, el show de magia de Martín Nicolini, la participación de la Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang, la Orquesta Brisas Inmigrantes, el Grupo Tirol, los Angelitos Alpinos de la Asociación Suiza San Jerónimo Norte, además de academias de folklore, jazz, danza urbana y flamenco.

Durante los fines de semana también habrá funciones de circo, propuestas infantiles, ensambles musicales y presentaciones de artistas locales que completan una programación pensada para públicos de todas las edades.

Mucho más que chocolate: naturaleza, cultura y turismo en Calamuchita

La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino también funciona como punto de partida para descubrir algunos de los principales atractivos del Valle de Calamuchita.

Desde Villa General Belgrano es posible realizar excursiones hacia La Cumbrecita, Villa Alpina, Santa Rosa de Calamuchita y el Dique Los Molinos, además de recorrer los tradicionales paseos gastronómicos y comerciales del centro de la localidad.

Durante julio, el municipio también ofrece actividades guiadas como visitas al Cerro de la Virgen, city tours, experiencias de astroturismo, observación de aves y de insectos nocturnos, además de caminatas por el Paseo de los Arroyos, uno de los espacios naturales más característicos del destino.

Cómo visitar la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino

La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino se realiza hasta el 26 de julio en el Salón de Eventos y Convenciones, ubicado en Av. Julio A. Roca 168, en Villa General Belgrano.

El predio permanece abierto todos los días desde las 11:00, mientras que los espectáculos artísticos se desarrollan los sábados y domingos a partir de las 15:00.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta se consolida como uno de los eventos turísticos más importantes del invierno argentino, combinando gastronomía, tradiciones centroeuropeas, cultura y naturaleza en uno de los destinos más emblemáticos de las sierras de Córdoba.