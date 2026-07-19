Granero: cocina de estación, una cava con más de 120 etiquetas y un espacio pensado para celebrar en un entorno natural + Agregar ámbito en









Este restaurante se consolidó como uno que amplía el mapa gastronómico de la zona norte. Su propuesta combina cocina de estación, fuegos, pastas artesanales y una arquitectura sustentable.

Uno de los diferenciales de Granero es su cava a la vista, ubicada dentro del salón principal, que reúne más de 120 etiquetas de distintas regiones vitivinícolas.

Ubicado en Rincón de Milberg, Granero se consolidó como uno de los restaurantes que amplían el mapa gastronómico de la zona norte con una propuesta que combina cocina de estación, fuegos, pastas artesanales y una arquitectura sustentable. Rodeado de jardines y vegetación, el predio integra un amplio salón, galería climatizada, sectores al aire libre y una barra central que concentra la coctelería. Además, el restaurante puede reservarse para eventos sociales y corporativos, y cuenta con una pequeña capilla dentro del predio destinada a ceremonias, lo que permite desarrollar celebraciones completas en un mismo lugar.

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La carta reúne distintas técnicas y productos. Entre las entradas aparecen opciones como el camembert tibio flambeado en reducción de miel, dátiles y cognac, servido en una asadera de hierro fundido para conservar su temperatura, además de tablas de quesos y charcutería. Las pastas fatta in casa ocupan un lugar destacado con preparaciones como los ñoquis de sémola a la romana, los fettuccine al pesto con burrata, los raviolini de espinaca y ricota con estofado de picaña y los tortellini rellenos de magret de pato en su brodo. La propuesta continúa con carnes, pescados, hamburguesas, platos de estación y una carta de postres donde sobresalen la mousse de chocolate Valrhona 70% cacao y la crème brûlée de banana con helado artesanal.

La experiencia también pone el foco en la sustentabilidad. Granero cuenta paneles solares para abastecer parte de su funcionamiento. Uno de los diferenciales de Granero es su cava a la vista, ubicada dentro del salón principal, que reúne más de 120 etiquetas de distintas regiones vitivinícolas. La selección recorre terroirs de Mendoza, Río Negro y Salta, además de incorporar vinos de Francia y España. La carta incluye blancos, tintos, rosados, espumantes y opciones por copa para acompañar cada plato. En distintas épocas del año, el restaurante también organiza menús por pasos maridados junto a bodegas invitadas, como Marqués de Riscal, de España, y El Porvenir de Cafayate.

La barra ocupa otro lugar protagónico dentro del espacio con una propuesta de coctelería que reúne clásicos internacionales y creaciones de autor elaboradas con destilados premium. La carta incluye martini, negroni, pisco sour, mojito y daiquiri, además de recetas propias como Coquito, Pink Tonic Granero y Granero Rojo. La oferta de bebidas se completa con una selección de whiskies, bourbons, maltas y otras espirituosas provenientes de Escocia, Estados Unidos e Irlanda.

Granero también cuenta con una huerta propia de la que provienen hierbas, vegetales y otros ingredientes utilizados en la cocina. La experiencia también pone el foco en la sustentabilidad. Granero cuenta paneles solares para abastecer parte de su funcionamiento, estaciones de carga para vehículos eléctricos y una huerta propia de la que provienen hierbas, vegetales y otros ingredientes utilizados en la cocina. Durante el invierno, la galería climatizada y los fogoneros permiten disfrutar de los espacios exteriores, mientras que en los meses cálidos los jardines se convierten en uno de los sectores más elegidos del predio.

Con una propuesta que combina gastronomía, vino, coctelería y espacios preparados para encuentros y celebraciones, Granero se posiciona como una de las experiencias gastronómicas más completas de Rincón de Milberg. Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.