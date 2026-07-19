El rincón argentino en EEUU para vivir la final del Mundial 2026 a puro asado, fútbol y pasión + Agregar ámbito en









La cadena, restaurante Oficial de la AFA en Estados Unidos, reunirá a miles de hinchas para seguir la definición de la Copa del Mundo con una buena oferta gastronómica, pantallas gigantes y ambiente celeste y blanco. Además, confirmó su desembarco en Argentina.

Baires Grill, el restaurante que lleva el clima de la Selección a Estados Unidos.

Mientras la Selección argentina disputa una nueva final en el Mundial 2026 ante España, miles de hinchas en Estados Unidos tendrán un lugar para vivir el partido como si estuvieran en Buenos Aires. Baires Grill, Restaurante Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, abrirá este domingo las puertas de sus nueve locales para seguir el encuentro con una propuesta que combina gastronomía, fútbol e identidad nacional.

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Con ambientación celeste y blanca, pantallas para seguir el partido y una carta basada en el tradicional asado argentino, la cadena buscará convertir cada restaurante en un punto de encuentro para la comunidad argentina y para los fanáticos del fútbol que quieran acompañar a la Albiceleste en una jornada histórica. La empresa mantiene una alianza estratégica con la AFA en Estados Unidos y se consolidó como uno de los principales espacios de reunión para los hinchas durante el Mundial.

Baires Grill celebra la final del Mundial como la casa de la Selección en Estados Unidos Fundada en 1999 en Miami Beach, Baires Grill nació con el objetivo de trasladar al exterior la experiencia del asado argentino, los vinos nacionales y la tradición de compartir la mesa. Con el paso de los años, la marca expandió su presencia hasta alcanzar nueve restaurantes distribuidos entre Miami, Orlando y Nueva York.

Ahora, la compañía se prepara para iniciar una nueva etapa con su regreso al país. Tras más de dos décadas de crecimiento en Estados Unidos, anunció la apertura de nuevos locales en Buenos Aires, con proyectos previstos para Puerto Madero, Costanera y Nordelta.

"Muchos argentinos fuimos a Estados Unidos buscando oportunidades. Nosotros tuvimos la posibilidad de crecer allí y hoy queremos hacer el camino inverso: volver para invertir en nuestro país", afirmó Martín Koenig, fundador de Baires Grill.

El empresario destacó además que la propuesta de la marca trasciende lo gastronómico. "Los restaurantes no son solo parrillas; representan el espíritu del asado argentino, ese anfitrión que abre las puertas de su casa para agasajar a sus invitados", señaló. Sobre Baires Grill Con más de 25 años de trayectoria, Baires Grill busca consolidar un modelo que combina carnes premium, vinos argentinos y una experiencia inspirada en la cultura nacional. Mientras acompaña a los hinchas durante la final del Mundial en Estados Unidos, la empresa también apuesta a trasladar ese concepto a la Argentina con una nueva etapa de expansión.