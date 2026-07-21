Tequilas de alta gama: etiquetas y cócteles para conocer y disfrutar

El 24 de julio se celebra la bebida mexicana con una fecha especial. Un recorrido por propuestas gastronómicas y bares donde descubrir sabores, tragos y experiencias únicas.

Cada 24 de julio se celebra el Día Internacional del Tequila , una fecha que invita a descubrir la historia, la tradición y la versatilidad de una de las bebidas más reconocidas de México . Más allá del clásico consumo en pequeños tragos, el tequila ganó protagonismo en la coctelería contemporánea con propuestas que combinan diferentes variedades, ingredientes frescos y técnicas innovadoras.

En esta ocasión, bares y restaurantes ofrecen una oportunidad para conocer etiquetas de alta gama y disfrutar preparaciones especiales que ponen en valor los distintos perfiles de sabor de este destilado.

En el corazón de Recoleta, PORTE propone una experiencia que combina cocina de inspiración bistró con una barra donde los destilados premium tienen un lugar destacado. Bajo la curaduría de Ezequiel Cunzolo, socio y head bartender, la carta reúne una cuidada selección de tequilas que recorre diferentes estilos y métodos de añejamiento.

Entre las etiquetas disponibles se encuentran Cazadores, Corralejo Blanco, Corralejo Añejo, Patrón Silver, Patrón Reposado, Patrón XO Café, Pueblito Reposado, El Jimador y Ojo de Tigre, ofreciendo un recorrido por perfiles que van desde notas frescas, herbales y cítricas hasta expresiones con mayor complejidad, donde aparecen matices de vainilla, madera y especias. La propuesta puede disfrutarse en degustaciones o como acompañamiento de la selección de quesos artesanales, charcutería y platos de la carta.

En Hierro , el tequila es el protagonista de una serie de cócteles de autor creados por el bartender y mixólogo Santiago Lambardi. La carta incluye Calor, una combinación de tequila macerado en romero, vodka, cordial de albahaca y jugo de pomelo; Conexión, con tequila, Pimms, ananá y almíbar de frutos rojos, y Sandro, que reúne Amargo Obrero, tequila José Cuervo macerado en romero, jugo de ananá, lima, almíbar simple y sal de cítricos.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Estas preparaciones pueden disfrutarse en los locales de Palermo y Nordelta, donde complementan una propuesta gastronómica centrada en carnes de novillo Angus Black maduradas al vacío durante 30 días y cocinadas con leña de quebracho colorado.

HIERRO.

SELECCIÓN DE TEQUILAS Y MEZCALES EN TOKYO CLUB

El crecimiento del segmento de destilados premium también se refleja en la oferta gastronómica y de entretenimiento de Buenos Aires. En ese contexto, Tokyo Club presenta una selección de tequilas y mezcales disponibles en servicio de botella, con etiquetas reconocidas de México, pensadas para compartir. La propuesta incluye Mezcal Montelobos, Patrón Silver, Patrón Reposado, Volcán de Mi Tierra Blanco Tahona y Don Julio Reposado, además de Don Julio 1942 y Clase Azul, dos referentes de la categoría que se ofrecen en formato Show Bottle, una modalidad que incorpora una puesta en escena especial durante el servicio.

Dirección: Av. Rafael Obligado 6666, Costanera Norte.

Todas las opciones incluyen cuatro Red Bull, cuatro refrescos o tres aguas con gas a elección, consolidando una propuesta que combina destilados premium y experiencias para grupos en la noche porteña.