Qué es el helecho de Boston y por qué lo tenés que tener cerca en verano

Sombra, humedad y aire más respirable: en verano, esta planta de interior ayuda a bajar la sensación térmica sin prender el aire.

Una planta que crece bien a la sombra y puede hacer más amable el verano en casa. Pixabay

En verano, la casa se calienta y la sombra no siempre alcanza. Ahí aparece una ayuda silenciosa: la evapotranspiración, el proceso por el que algunas plantas liberan humedad y bajan la sensación térmica, como si “aflojaran” el ambiente sin enchufes ni ruidos.

Entre las especies que mejor se adaptan a interiores con poca luz, el helecho de Boston se gana un lugar por su follaje abundante y su resistencia. Además de decorar, puede hacer que un living, un pasillo o un dormitorio se sientan más respirables cuando llegan las olas de calor.

fern-7444015_1280 En verano, el follaje del helecho suma humedad al ambiente y vuelve más livianos esos rincones que se calientan todo el día. Pixabay Helecho de Boston: la planta que se convertirá en tu aliada en el verano El helecho de Boston se destaca por sus hojas largas y arqueadas, con una superficie amplia que, en interiores, se traduce en más liberación de humedad. Esa característica influye en el microclima del ambiente y aporta una sensación más amable, sobre todo cuando la ventilación no ayuda.

A diferencia de otras opciones de interior, esta planta tolera bien la falta de sol directo. Por eso suele funcionar en departamentos donde la luz entra filtrada, y en rincones que quedan “olvidados” durante el día.

Además, especialistas en jardinería ambiental señalan que también puede colaborar con la calidad del aire: el follaje ayuda a retener partículas en suspensión y a aumentar la humedad relativa, un punto clave en casas con aire acondicionado.

Por qué tiene un efecto refrescante El efecto refrescante se explica por la transpiración vegetal: el helecho libera agua en forma de vapor, y ese intercambio suma humedad al aire. En una ola de calor, esa humedad puede sentirse como un alivio frente al ambiente seco. Investigaciones señala que, en espacios cerrados, la masa vegetal influye en la percepción del calor. En ese marco, estudios de la Universidad Nacional de La Plata y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas analizan cómo la vegetación ayuda a regular la sensación térmica. Cómo cuidar el helecho de Boston Para que se luzca, buscá una sombra luminosa: cerca de una ventana con cortina, en un pasillo bien iluminado o en un baño con luz natural. Evitá el sol directo, porque puede quemarle las hojas. El riego regular es clave: mantené el sustrato apenas húmedo y asegurate de que la maceta tenga buen drenaje. Si el ambiente está seco, rociar agua sobre las hojas suele mejorar el aspecto. Según publicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también es una especie muy adaptable y amigable para quienes recién empiezan.

