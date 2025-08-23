Qué es el "performative male", la nueva tendencia viral masculina que busca la validación social

Con más de 50 millones de publicaciones, esta moda se potenció en TikTok para plantear y dejar en evidencia a un tipo de hombre que sólo busca aparentar a través de los consumos de moda y las microtendencias.

Sus outfits se destacan por prendas oversize y con colores neutros, usan tote bag como accesorio, toman matcha , escuchan artistas como Clairo y leen literatura contemporánea y feminista. Bienvenidos al mundo de los “ performative male ”, una tendencia masculina que combina moda y estilo de vida con el objetivo de conseguir la validación social .

El “ performative male ” es justamente eso, una performance, una proyección al exterior de un conjunto de algoritmos, microtendencias y modas. Su origen se construyó en Instagram, pero especialmente en TikTok , donde ya cuenta con más de 51 millones de publicaciones sobre el tema.

Al igual que con cualquier moda nueva, siempre surge la misma interrogante: ¿ Cómo y por qué surgió y cobró tanta importancia el “performative male” ? En un conjunto de características específicas que componen a este fenómeno, el fin continúa siendo una réplica de la sociedad actual por su constante búsqueda de validación .

El starter pack de los “ performative male ”, es decir el combo de cosas que los componen, se destaca por: leer literatura feminista, escuchar artistas como Clairo y Fiona Apple, sacar fotos analógicas, mirar cine independiente, usar tote bags y prendas baggy, llevar un Labubu, tomar matcha y tener una personalidad sensible, empática, intelectual y culta.

“El “ performative male ” es un tipo de estereotipo de hombre que fue mutando y que funciona como una herramienta del género masculino para conquistar mujeres y atraer al público femenino”, explica Mac Nuñez , productora de moda.

Este conjunto de cualidades funciona como un reflejo de las tendencias sociales actuales o ya existentes, pero que ahora reciben una etiqueta. “En la época Tumblr, 2013 o 2014, ya existía esta construcción del hombre sensible, muy conectado con su lado femenino, con una masculinidad deconstruida, y un amor al arte, la música y los medios expresivos”, sostiene Mac.

El hombre performativo de esa etapa podríamos decir que era el que tenía una banda y ahora, es el que escribe. Las características se fueron ayornando, mutando y adaptando a las demandas actuales, donde las redes sociales cobraron una fuerza muy grande en la imposición de lo que se consume.

Pérdida de identidad y personas que funcionan como algoritmos

Atravesamos un momento sociocultural en donde vale más aparentar que realmente ser. La autenticidad y originalidad pierde fuerza para darle paso a la copia, lo masivo y lo seguro. Las tendencias quizás nos distinguen, pero dentro de un grupo masivo resultamos ser todos iguales.

“Esta nueva moda masculina está compuesta por todas estas tendencias que en general atraen a las mujeres. Una masculinidad muy frágil con un accionar que es todo paz y amor para las redes sociales, pero que de las puertas para adentro son otro tipo de hombre”, explica Mac.

En un contexto mundial donde se observa un crecimiento de agresividad y de tendencias conservadoras y reservadas, no es extraño pensar que la construcción del hombre de moda se componga de cualidades más suaves, presentes, cálidas y empáticas. En este caso, las redes sociales vuelven a funcionar nuevamente como un condicionante a nuestra personalidad: ¿Consumimos lo que elegimos por puro placer o por buscar satisfacer a alguien más con la construcción idealizada de una imagen propia?