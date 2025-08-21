"Picks": la nueva función de Instagram que busca integrar la dinámica de una app de citas a la aplicación







Casi todos los meses las aplicaciones nos sorprenden con nuevas funciones que intentan imitar mecanismos presentes en otras.

La nueva función de instagram para conocer gente.

La aplicación Instagram, que forma parte del ecosistema de Meta junto a Facebook y WhatsApp, está desarrollando una herramienta pensada para que los usuarios puedan conocer nuevas personas a través de un algoritmo basado en gustos.

A diferencia de las apps de citas como Tinder o Bumble, esta función no tiene un fin romántico ni sexual. Su objetivo es favorecer la creación de vínculos amistosos a partir de pasiones en común. De esta manera, Instagram busca dar un paso más allá de los tradicionales “me gusta” o comentarios, proponiendo interacciones que generen conexiones más significativas entre usuarios.

Subir historias a Instagram.jpg Qué es "Picks" y cómo funciona Esta función se hizo conocida antes de su lanzamiento por Alessandro Paluzzi, un desarrollador conocido por filtrar funciones de Instagram en desarrollo. Compartió capturas en su cuenta de X, y por lo que se ve esta herramienta va a invitar a los usuarios a agregar lo que les gusta a "Find" y coincidir con personas afines.

Se incluirán secciones como películas, música, libros, videojuegos, y series. Una vez marcados los gustos, la aplicación notificará a los usuarios cuando existan coincidencias.

A partir de cuándo estará disponible Hasta el momento, Meta no confirmó oficialmente la llegada de “Picks”. No se sabe si se lanzará para todos los usuarios al mismo tiempo o si primero comenzará como una prueba limitada en ciertos mercados.

La función aparece en un contexto donde Instagram experimenta con nuevas herramientas, como la reciente opción de compartir ubicación en tiempo real, que generó polémica por temas de privacidad, por lo que “Picks” podría generar tanto entusiasmo como debate respecto al manejo de datos personales.

