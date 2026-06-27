Qué significa dormir con la televisión prendida, según la psicología

Un hábito nocturno muy extendido podría estar diciendo más sobre el estado emocional de lo que parece a simple vista.

El uso de pantallas durante la noche puede interferir en la calidad del sueño.

Dormir con la televisión encendida es una escena bastante común en muchos hogares. Para algunas personas es casi automático: la habitación queda en silencio, pero la pantalla sigue iluminando el ambiente con voces, música o noticias de fondo. Lo curioso es que no siempre se trata de una elección consciente , sino de una rutina que se repite sin demasiada reflexión.

En el plano cotidiano, este hábito suele justificarse como una forma de “quedarse más tranquilo” o “no sentir tanto silencio”. Sin embargo, desde la psicología se analiza como un comportamiento vinculado a la regulación emocional y a la manera en que cada persona enfrenta el descanso.

En muchos casos, el uso de la televisión como compañía nocturna aparece en personas que encuentran difícil desconectarse del ritmo del día . El ruido constante puede actuar como una especie de fondo que reduce la sensación de vacío o inquietud.

Desde la psicología del sueño, uno de los factores más mencionados es la necesidad de compañía sonora . Para algunas personas, el silencio absoluto puede resultar incómodo o incluso generar pensamientos repetitivos. En esos casos, la televisión funciona como una especie de “ruido controlado” que ayuda a disminuir la sensación de soledad.

Según la psicología, este comportamiento puede estar vinculado a la necesidad de reducir la ansiedad o evitar pensamientos intrusivos al momento de descansar.

Otro elemento que suele aparecer es la dificultad para desconectar la mente. Después de jornadas largas, con trabajo, redes sociales y estímulos constantes, el cerebro puede seguir activo incluso al momento de acostarse. La pantalla encendida actúa como un punto de distracción leve, algo que evita que la persona quede a solas con sus pensamientos más intensos.

También hay una cuestión de hábito. Muchas personas incorporaron la televisión como parte de su rutina nocturna desde hace años. No se trata necesariamente de ansiedad o malestar, sino de una costumbre que se instaló con el tiempo.

Otro aspecto interesante es el vínculo con la sensación de seguridad. Para ciertos perfiles, especialmente quienes viven solos, el sonido de fondo puede generar una percepción de compañía o protección.

chica durmiendo Dormir con la televisión encendida es un hábito nocturno frecuente que muchas personas adoptan para acompañar el silencio del dormitorio. Freepik

Los efectos adversos de esta práctica

Aunque pueda parecer inofensivo, dormir con la televisión encendida puede generar algunos efectos que los especialistas suelen observar con atención. Uno de los principales es la alteración de la calidad del sueño.

La exposición constante a sonidos y luces puede interferir en las fases más profundas del descanso. Incluso cuando la persona cree que “duerme bien”, el cerebro puede permanecer parcialmente estimulado. Esto se traduce en un descanso menos reparador y en despertares más frecuentes durante la noche, aunque no siempre sean conscientes.

Otro punto relevante es la dependencia del estímulo externo. Con el tiempo, el cuerpo puede acostumbrarse a necesitar ruido para conciliar el sueño. Eso hace que, al dormir en otros entornos sin televisión, aparezcan dificultades para relajarse o conciliar el descanso.

Por otro lado, está el contenido mismo de lo que se ve o escucha. Noticias intensas, programas con alto nivel de estímulo o incluso publicidades pueden influir en el estado emocional previo al sueño, algo que no siempre se percibe en el momento, pero puede tener efectos en el descanso.