Plazo fijo en 2026: ¿Cuánto generan $1.000.000 a 30 días?

Las tasas siguen bajas y obligan a los inversores a inmovilizar cada vez más capital para alcanzar ganancias relevantes al finalizar el plazo.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una alternativa de bajo riesgo elegica por millones de argentinos.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de inversión más utilizadas por los ahorristas argentinos.

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Durante junio, el Banco Nación mantiene dos tasas diferentes para los depósitos. Quienes constituyen el depósito de manera presencial en una sucursal acceden a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50%, mientras que las operaciones realizadas por canales electrónicos ofrecen una TNA del 19,00%.

La diferencia entre ambos esquemas refleja una tendencia que se observa en buena parte del sistema financiero argentino: las entidades bancarias incentivan el uso de canales digitales mediante tasas más elevadas para quienes realizan sus operaciones desde home banking o aplicaciones móviles.

Tomando como referencia las tasas vigentes en el Banco Nación para depósitos a 30 días, los resultados que nos deja un plazo fijo de $1.000.000 son los siguientes:

En sucursal:

capital invertido: $1.000.000

TNA: 15,50%

ganancia: $12.739

monto total al vencimiento: $1.012.739

Por canales electrónicos:

capital invertido: $1.000.000

TNA: 19,00%

ganancia: $15.616

monto total al vencimiento: $1.015.616

La diferencia entre ambas modalidades alcanza los $2.877. Aunque el monto puede parecer reducido, la brecha se amplía considerablemente cuando se trabaja con capitales más elevados o cuando se renuevan las inversiones de manera sucesiva.

Al momento de establecer un plazo fijo, el rendimiento se encuentra garantizado desde el momento de la constitución del depósito. Esto significa que el inversor conoce de antemano cuánto cobrará al finalizar el plazo seleccionado, independientemente de las variaciones que puedan registrarse posteriormente en las tasas del sistema financiero.

Por ese motivo, el plazo fijo sigue siendo considerado uno de los instrumentos más conservadores disponibles para personas que priorizan previsibilidad por encima de la posibilidad de obtener mayores retornos.

En la mayoría de los bancos también existe la posibilidad de activar la renovación automática, una opción que permite reinvertir el capital y los intereses sin necesidad de realizar una nueva operación manual.

Plazo Fijo Plata

Conocimientos básicos sobre el plazo fijo

El plazo fijo tradicional es una inversión mediante la cual una persona inmoviliza una determinada cantidad de dinero durante un tiempo establecido a cambio de recibir intereses.

A diferencia de otros instrumentos que presentan fluctuaciones diarias, el rendimiento queda fijo desde el momento de la constitución. Esto permite conocer exactamente el resultado final de la operación.

La rentabilidad se calcula sobre la base de la Tasa Nominal Anual informada por cada entidad financiera. Esa tasa se adapta proporcionalmente al plazo seleccionado para determinar los intereses correspondientes.

Uno de los principales beneficios de esta herramienta es su simplicidad. No requiere conocimientos avanzados de finanzas ni seguimiento permanente de mercados, acciones o cotizaciones.

Además, los depósitos cuentan con cobertura del sistema de garantía de depósitos dentro de los límites establecidos por la normativa vigente, lo que agrega una capa adicional de seguridad para los ahorristas.

plazo fijo inversiones Depositphotos

El plazo fijo también presenta limitaciones. La más importante es que el dinero queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento. Durante ese período no puede retirarse ni utilizarse sin cancelar la operación.

Otro punto que suele analizarse es la relación entre la tasa ofrecida y la inflación. Cuando el aumento general de precios supera el rendimiento obtenido por el depósito, el poder adquisitivo del dinero puede verse afectado.

Por ese motivo, muchos inversores comparan el plazo fijo con otras alternativas disponibles en el mercado, como fondos comunes de inversión, bonos, cuentas remuneradas o billeteras virtuales.

La elección entre una opción y otra depende del perfil de cada ahorrista. Quienes priorizan seguridad y certeza suelen inclinarse por los plazos fijos, mientras que quienes buscan flexibilidad o mayores rendimientos suelen evaluar alternativas más dinámicas.