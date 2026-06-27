Se definen los últimos clasificados a 16vos del Mundial 2026 EN VIVO

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El enojo de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó imágenes que reflejaron el malestar de Marcelo Bielsa. El entrenador argentino protagonizó un incómodo momento durante las entrevistas posteriores al partido, cuando, visiblemente molesto, lanzó un grito que rápidamente se volvió viral.

Marcelo Bielsa enojado Bielsa, desencajado tras la eliminación en grupos.

Por protocolo, Bielsa debía brindar declaraciones a la transmisión oficial. Mientras esperaba en el lugar asignado el inicio de la entrevista, la demora terminó por colmar su paciencia y exclamó: "¡Daaaale de una vez!".

Ya frente al micrófono, el técnico mantuvo el mismo tono. Respondió de manera escueta y evitó profundizar en varias consultas. Una de las situaciones más llamativas se dio cuando la cronista le preguntó qué había conversado con Fernando Muslera al reemplazarlo durante el entretiempo. La respuesta fue tajante: "Nada".

Instantes después, Bielsa aclaró que la salida del experimentado arquero no fue una decisión exclusivamente técnica, sino que el propio Muslera había solicitado el cambio luego del error que derivó en el gol de España, en el partido que selló la eliminación de la Celeste.