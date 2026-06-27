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27 de junio 2026 - 09:16

Se definen los últimos clasificados a 16vos del Mundial 2026 EN VIVO

La Selección irá de arranque sin su capitán y emblema.

La Selección irá de arranque sin su capitán y emblema.

Por @seleccionargentina

Este sábado se lleva adelante la última jornada de la fase de grupos en marcha. Así, se definirán los grupos L, K y J.

La fase de grupos del Mundial 2026 empieza a quedar atrás. Este sábado, la grilla marca un total de 6 partidos que definirán los grupos J, K y L, además de dejar confirmados los 16avos de final.

En detalle, la Selección argentina jugará su tercer enfrentamiento ante Jordania, aunque el resultado no modificará su rival en los 16vos. Es que el tan peleado grupo H se definió el pasado viernes: Uruguay no consiguió la épica y perdió contra España, mientras Cabo Verde empato contra Arabia Saudita y se ubicó como el rival de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Así, Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 se jugarán el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 en Miami.

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El enojo de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó imágenes que reflejaron el malestar de Marcelo Bielsa. El entrenador argentino protagonizó un incómodo momento durante las entrevistas posteriores al partido, cuando, visiblemente molesto, lanzó un grito que rápidamente se volvió viral.

Marcelo Bielsa enojado

Bielsa, desencajado tras la eliminación en grupos.

Por protocolo, Bielsa debía brindar declaraciones a la transmisión oficial. Mientras esperaba en el lugar asignado el inicio de la entrevista, la demora terminó por colmar su paciencia y exclamó: "¡Daaaale de una vez!".

Ya frente al micrófono, el técnico mantuvo el mismo tono. Respondió de manera escueta y evitó profundizar en varias consultas. Una de las situaciones más llamativas se dio cuando la cronista le preguntó qué había conversado con Fernando Muslera al reemplazarlo durante el entretiempo. La respuesta fue tajante: "Nada".

Instantes después, Bielsa aclaró que la salida del experimentado arquero no fue una decisión exclusivamente técnica, sino que el propio Muslera había solicitado el cambio luego del error que derivó en el gol de España, en el partido que selló la eliminación de la Celeste.

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Egipto empató con Irán, avanzó a 16avos y podría cruzarse con la Selección en octavos

Salah Egipto Mundial 2026
De la mano de Salah, Egipto avanz&oacute; a la siguiente ronda.

De la mano de Salah, Egipto avanzó a la siguiente ronda.

Egipto igualó 1 a 1 frente a Irán en un entretenido partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026 y selló su clasificación a los 16avos de final. El conjunto africano terminó segundo en la zona con cinco puntos, los mismos que Bélgica, aunque quedó por detrás por diferencia de gol.

El equipo egipcio estuvo cerca de quedarse sin la clasificación sobre el final, cuando Irán convirtió el que hubiera sido el 2 a 1, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego milimétrico tras la revisión del VAR.

Irán, en tanto, finalizó tercero en el grupo y, aunque todavía espera la confirmación oficial, quedó bien perfilado para avanzar como uno de los mejores terceros y también meterse en la fase eliminatoria.

Con este resultado, Egipto avanzó a los 16avos de final y, dependiendo de cómo se complete el cuadro del torneo, podría convertirse en un potencial rival de la Selección argentina en los octavos de final.

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Quién juega hoy en el Mundial 2026: Argentina va con suplentes, Croacia busca cerrar fuerte y Portugal-Colombia definen el primer puesto

Los partidos de hoy en la Copa Mundial 2026 van a definir los grupos J,K y L, por lo que se conocerán a más selecciones que avanzarán a la siguiente ronda.

Cuenta de X: @Argentina
Argentina busca cerrar su grupo invicto.

Argentina busca cerrar su grupo invicto.

  • 18:00 Panamá vs. Inglaterra - Fecha 3 del Grupo L - TyC Sports, DSports, TV Pública y Paramount+
  • 18:00 Croacia vs. Ghana - Fecha 3 del Grupo L - DSports+, Canal 110 de Flow y Paramount+
  • 20.30: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Fecha 3 del Grupo K - TyC Sports, DSports+ y Paramount+
  • 20.30: Colombia vs. Portugal - Fecha 3 del Grupo K - DSports 2, Canal 110 de Flow y Paramount+
  • 23:00 Jordania vs. Argentina - Fecha 3 del Grupo J - Telefé, TyC Sports, Disney+ Premium, DSports, TV Pública y Paramount+
  • 23:00 Argelia vs. Austria - Fecha 3 del Grupo J - DSports+, Canal 110 de Flow y Paramount+

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Mundial 2026: todas las selecciones que ya clasificaron a los 16avos

El Mundial 2026 empieza a definir a sus primeros clasificados a los 16vos de final. Con la segunda fecha de la fase de grupos en marcha, varias selecciones ya lograron asegurar su lugar en la próxima ronda y otras quedaron muy cerca de conseguirlo.

Las última en sumarse a la lista fueron Francia y Noruega, del Grupo I, que vencieron este lunes a Irak y Senegal respectivamente.

Copa del Mundo FIFA

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