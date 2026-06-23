NASA presentó la tripulación de Artemis III: uno por uno, los elegidos para viajar en la misión lunar

La NASA presentó la tripulación de Artemis III, misión prevista para 2027 que probará maniobras de acople en órbita terrestre clave para el regreso a la Luna.

La NASA confirmó a los nuevos elegidos para la nueva misión Artemis III.

La NASA presentó este martes a los cuatro astronautas que integrarán la tripulación principal de Artemis III , una misión prevista para 2027 que apunta a consolidarse como un nuevo punto de inflexión en el programa de exploración lunar . El objetivo central del vuelo será ejecutar maniobras de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre con los sistemas de aterrizaje que desarrollan compañías privadas para futuras expediciones a la Luna.

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La misión estará comandada por Randy Bresnik , con el astronauta de la Agencia Espacial Europea Luca Parmitano como piloto . La tripulación se completa con los especialistas de misión Andre Douglas y Frank Rubio. Además, la NASA designó a Bob Hines como integrante suplente.

Bresnik será quien lidere la operación de Artemis III . En su rol de comandante, tendrá a cargo la supervisión integral de las maniobras de vuelo y la coordinación del trabajo de toda la tripulación en una de las misiones que la NASA considera entre las más complejas de las últimas décadas.

Se trata de un astronauta con larga trayectoria dentro de la agencia, con experiencia previa en vuelos espaciales y en tareas de conducción en programas de exploración tripulada.

Luca Parmitano, el primer europeo asignado a una misión Artemis

La incorporación de Parmitano marca un antecedente dentro del programa ya que se convirtió en el primer astronauta de la Agencia Espacial Europea asignado a una misión Artemis.

Luca Parmitano Palermitano es el primer astronauta de la Agencia Espacial Europea asignado a una misión Artemis. NASA

El italiano ocupará el puesto de piloto y aportará su experiencia en misiones de larga duración y operaciones espaciales complejas. Desde la ESA remarcaron que su participación refleja el rol creciente de Europa en el programa, en particular a través del Módulo de Servicio Europeo que impulsa la nave Orion.

Andre Douglas, especialista de misión

Por su parte, el estadounidense Douglas formará parte del equipo como especialista de misión, con foco en el apoyo a pruebas técnicas y operativas destinadas a validar sistemas clave para futuras expediciones lunares.

Andre Douglas El estadounidense Douglas formará parte del equipo como especialista de misión. NASA

En esa línea, la NASA prevé que Artemis III permita comprobar el funcionamiento integrado de distintas tecnologías, incluyendo software, comunicaciones, sistemas de propulsión y mecanismos de acoplamiento.

Frank Rubio, otro de los expertos a bordo

El último de los astronautas designados fue Rubio, quien completará la tripulación principal también como especialista de misión. Su aporte estará vinculado a la experiencia en operaciones espaciales en una campaña que incluirá pruebas inéditas entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

Frank Rubio Rubio, especialista de misión. NASA

Cómo será la misión Artemis III

El lanzamiento de Artemis III se realizará a bordo del cohete Space Launch System desde el Centro Espacial Kennedy, con destino a la órbita terrestre, donde quedarán ubicados la nave Orion junto a su tripulación.

Tras las verificaciones iniciales, Orion llevará adelante - por primera vez- maniobras de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de los sistemas de aterrizaje lunar desarrollados por Blue Origin y SpaceX. La operación requerirá múltiples lanzamientos coordinados y funcionará como ensayo general de procedimientos clave para Artemis IV, programada para 2028 y orientada a llevar astronautas al polo sur de la Luna.

De acuerdo con la NASA, la misión servirá para poner a prueba hardware, software, sistemas de comunicación e interfaces entre vehículos espaciales, con el objetivo de preparar la siguiente etapa de la exploración humana más allá de la órbita terrestre.