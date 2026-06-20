Qué significa evitar pisar las líneas del piso, según la psicología

Muchos lo hacen para divertirse, pero, si se suma a otros comportamientos, puede ser una señal de que no todo marcha bien.

Este hábito puede hacerse por diversión, aunque en algunos casos significa algo más para la salud de las personas.

Hay personas que lo hacen por diversión y otras casi sin darse cuenta. Mientras caminan por la vereda, esquivan las líneas entre las baldosas, las grietas o cualquier marca que aparezca en el suelo. Aunque parece una costumbre sin importancia, la ciencia sostiene que este comportamiento puede estar relacionado con la salud mental de algunas personas.

La mayoría de las veces no representa ningún problema grave. Sin embargo, cuando se convierte en una necesidad difícil de controlar o genera malestar si no se cumple, puede ser una señal de que hay algo más detrás de ese hábito .

Si bien para muchos suele ser un juego, este hábito puede ser la señal de algo más complicado.

Evitar las líneas del suelo suele estar asociado a una búsqueda de orden . Para algunas personas, seguir pequeñas reglas mientras caminan les da una sensación de control frente a situaciones que perciben como impredecibles.

No se trata de que crean literalmente que ocurrirá algo malo si pisan una línea. Lo que sucede es que respetar esa regla les genera tranquilidad. Es una forma de reducir la incomodidad que aparece ante determinadas preocupaciones o tensiones cotidianas.

La ciencia también vincula este comportamiento con lo que se conoce como pensamiento mágico. Son esas situaciones en las que una persona establece una relación simbólica entre una acción y un resultado, aunque no exista una conexión real entre ambos. Evitar una línea puede hacer que alguien se sienta más seguro, aun cuando sepa que no hay un riesgo concreto.

Otro aspecto importante es que este tipo de conductas no siempre tienen el mismo significado. Durante la infancia suelen aparecer como parte de juegos y desafíos inventados. Muchos chicos transforman la vereda en un tablero donde cada baldosa tiene una regla distinta. En esos casos, el comportamiento forma parte de la imaginación y no genera ninguna preocupación.

Los especialistas en psicología explican que el problema aparece cuando ese hábito deja de ser una elección y empieza a sentirse como una obligación.

Embed - CUANDO JUEGAS A NO PISAR LAS LINEAS

Cuándo este comportamiento puede volverse perjudicial

La diferencia está en el impacto que tiene sobre la vida diaria. Si alguien evita las líneas del suelo porque le resulta entretenido o porque lo hace de manera ocasional, no suele haber motivos para alarmarse.

La situación cambia cuando la persona siente que debe cumplir esa regla sí o sí. Algunas experimentan ansiedad, nerviosismo o una fuerte incomodidad cuando no pueden hacerlo. Otras sienten que algo saldrá mal si rompen ese ritual, aunque sepan que esa idea no tiene una explicación lógica.

En ciertos casos, este comportamiento puede formar parte de un patrón más amplio de obsesiones y compulsiones. Dentro del trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC, son frecuentes las conductas relacionadas con el orden, la simetría y la necesidad de control.

Quienes atraviesan este tipo de cuadros suelen reconocer que sus pensamientos no son racionales. Aun así, les resulta muy difícil dejar de realizar determinadas acciones porque esas conductas les aportan un alivio momentáneo.

Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención cuando estos hábitos empiezan a consumir tiempo, generan angustia o interfieren con actividades cotidianas. Si la necesidad de evitar las líneas se vuelve persistente y afecta la calidad de vida, consultar con un profesional puede ayudar a entender qué está pasando y encontrar herramientas para manejarlo.