Qué significa eclipse solar "anillo de fuego" y cuándo podrá verse en Argentina en 2026

El fenómeno está previsto para el primer trimestre y se podrá apreciar desde una región específica del país.

Los amantes del cielo ya tienen marcado el 17 de febrero de 2026 en sus calendarios porque ese día se producirá un eclipse solar anular , un tipo de evento donde la Luna no cubre por completo al Sol y deja un efecto visual impactante.

Este fenómeno, que también se conoce popularmente como “anillo de fuego” , va más allá de un simple paso de la Luna frente al Sol. La combinación de órbitas, distancias y geometría celeste genera un disco luminoso alrededor de la silueta lunar que es particularmente llamativo y motivo de expectación en comunidades astronómicas del país y del mundo.

El primer eclipse solar del año está programado para el martes 17 de febrero de 2026 . Ese día, al avanzar la mañana austral, la Luna se interpondrá entre nuestro planeta y el Sol, iniciando un fenómeno que durará varias horas, aunque la parte más curiosa será mucho más breve.

Según el Servicio de Hidrografía Naval nacional , el eclipse comenzará alrededor de las 9:56 UTC y se extenderá hasta cerca de las 14:27 UTC , con su momento más llamativo, cuando el Sol dibuje el famoso “anillo de fuego, concentrado alrededor de las 12:41 UTC .

A diferencia de otros eclipses solares totales, este será anular, eso significa que la Luna no tapa completamente el disco solar porque su tamaño aparente es menor que el del Sol debido a que está en una parte más lejana de su órbita. El resultado es esa corona lumínica que tanto llama la atención entre quienes siguen estos fenómenos.

eclipse solar

Desde dónde podrá verse en Argentina

Desde la Argentina se podrá observar la fase parcial de este eclipse anular, sobre todo en las regiones más australes del país. Si bien la franja donde se vería el “anillo de fuego” en toda su intensidad será la Antártida y partes remotas del océano Austral, el sur de la Patagonia tendrá su oportunidad de captar cómo la Luna cubre una parte considerable del Sol.

Los astrónomos y aficionados recomiendan prepararse con gafas certificadas para eclipses o métodos indirectos de observación, porque mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños graves en la vista. Esto aplica tanto para quienes vayan a zonas cercanas a Tierra del Fuego como para quienes intenten ver el fenómeno desde más al norte, donde la cobertura será menor.

anillo-de-fuego.jpg

Qué significa que sea "anillo de fuego"

Que este eclipse sea etiquetado como de “anillo de fuego” refleja una configuración astronómica específica: cuando la Luna está más lejos de la Tierra, su disco aparente es más pequeño que el del Sol. En un eclipse anular, esto hace que la parte central del Sol permanezca visible, creando un borde luminoso alrededor de la silueta lunar que parece un anillo encendido.

Este efecto visual resalta sobre todo cuando la alineación entre los tres cuerpos es casi perfecta, pero la distancia relativa entre la Luna y la Tierra modifica el espectáculo. Por eso, no estamos frente a un eclipse total que oscurezca el día por completo, sino a un paseo más sutil donde el Sol nunca queda totalmente tapado.

Aunque este eclipse será más moderado en comparación con los totales, su paso por el sur argentino ofrece una oportunidad única para que muchas personas vayan pensando en cómo y dónde mirar hacia arriba cuando el cielo del 17 de febrero empiece a ofrecer su “anillo de fuego”.