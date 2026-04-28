Eclipse Solar Total 2026: el más largo del siglo que convertirá el día en noche y no se repetirá en 157 años

La Luna cubrirá por completo al Sol generando oscuridad total por más de seis minutos en algunos puntos del planeta.

La franja de observación incluirá España, el norte de África y zonas de Oriente Medio.

El 2026 tendrá uno de los eventos astronómicos más impactantes del siglo: un eclipse solar total que durará 6 minutos y 22 segundos .

Durante este tiempo, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol hasta cubrirlo por completo, generando un oscurecimiento temporal del cielo en pleno día. Además, el fenómeno se producirá al atardecer en varias zonas del mundo, lo que aumentará su impacto visual. A continuación, conocé los detalles.

El eclipse solar total ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y comenzará de manera parcial cerca de las 19:30 (hora de Europa occidental) .

La fase de totalidad, el momento en el que el Sol queda completamente oculto, se dará aproximadamente entre las 20:20 y las 20:27 según la ubicación dentro de la franja de sombra. En ese lapso, el cielo puede oscurecerse casi por completo y permitirá, incluso, la aparición de estrellas y planetas brillantes a simple vista.

Luego, el fenómeno continuará de manera parcial hasta alrededor de las 21:30. En total, todo el evento se extenderá entre dos y tres horas, aunque la oscuridad completa será breve.

Eclipse Gentileza - American Optometrist

¿Por qué es el eclipse solar más largo del siglo?

La duración de este eclipse solar total no es casualidad, sino el resultado de una alineación poco frecuente de condiciones astronómicas. Para que un fenómeno de este tipo alcance supere el tiempo de oscuridad, que normalmente oscila entre 2 y 4 minutos, deben coincidir varios factores que no suelen darse juntos.

En primer lugar, la Tierra estará en afelio, es decir, en el punto más lejano de su órbita respecto del Sol. Esto hace que la estrella se perciba ligeramente más pequeña desde nuestro planeta, lo que facilita que la Luna pueda cubrirlo por completo durante más tiempo.

Por otro lado, la Luna estará en perigeo, su punto más cercano a la Tierra. El satélite se encontrará en una posición que le permite tapar el disco solar de forma más estable y prolongada dentro de la franja de totalidad.

eclipsee

El tercero es la geometría de la trayectoria. La sombra lunar recorrerá una ruta larga sobre la superficie terrestre, atravesando regiones del hemisferio norte en una diagonal que favorece una mayor duración de la fase de ocultación total.

Cuanto más “central” es el paso de la sombra respecto de la Tierra, más tiempo permanece cada punto dentro del cono de oscuridad.

A esto se le suma el momento del día en que ocurre en varias regiones. En zonas de Europa occidental, el eclipse coincidirá con el atardecer, cuando el Sol ya está bajo en el horizonte. Esa posición potencia el efecto visual y hace que la transición sea más marcada.

gafas eclipse.jpg Bariloche Mas

¿Se verá el eclipse solar 2026 en Argentina o Latinoamérica?

El eclipse no será visible en su fase total desde Argentina ni desde gran parte de Latinoamérica. Esto se debe a la posición geográfica del continente respecto de la trayectoria de la sombra lunar en ese momento.

La franja cruzará principalmente regiones de Europa, el norte de África y zonas del Atlántico, donde se dará la ocultación completa del Sol.

Dentro de esa trayectoria, los países donde el fenómeno podrá observarse incluyen España , Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Sudán, Somalia, Arabia Saudita y Yemen.

Uno de los puntos más destacados será Luxor, en Egipto. Allí, la fase de totalidad alcanzará su máxima duración, con más de 6 minutos de oscuridad completa,.

La observación de un evento así requiere precauciones para evitar daños oculares permanentes. La principal recomendación es utilizar lentes certificados con norma internacional ISO 12312-2, ya que los anteojos de sol comunes no ofrecen protección suficiente frente a la radiación directa.

También se pueden utilizar filtros especiales en telescopios, binoculares o cámaras fotográficas, siempre que estén diseñados para observación solar.

Para quienes estén fuera de la zona de visibilidad, el seguimiento podrá realizarse a través de transmisiones en vivo de observatorios y agencias espaciales.