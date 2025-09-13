Qué significa olvidarme el nombre de la gente, según la psicología







Existen razones psicológicas atrás del hecho de olvidar los nombres y sobre cómo nuestro cerebro prioriza cierta información sobre otra.

Los expertos dicen que olvidarte de un nómbre no es algo raro ni preocupante.

Olvidar un nombre en medio de una conversación puede ser algo bastante incómodo y que incluso genera vergüenza. Pero de todas formas, la psicología explica que este tipo de inconvenientes son más comunes de lo que pensamos y no necesariamente se deben a un problema grave de memoria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuando conocemos a alguien, nuestro cerebro guarda varios datos sobre esa persona. Pero no todos esos datos tienen la misma jerarquía en nuestra mente, ya que algunos se almacenan instantáneamente y otros quedan en un segundo plano. Entre esos datos secundarios suelen estar los nombres propios.

Persona olvidando

¿Por qué me olvido el nombre de las personas? La psicología explica que los nombres propios son más difíciles de fijar en la memoria que otros datos, como la profesión o la apariencia física. Esto se debe a que, al no tener una conexión lógica con la persona, nuestro cerebro necesita un esfuerzo extra para asociarlos.

El profesor David Ludden, de Georgia Gwinnett College, explica que la memoria para nombres funciona de manera distinta al resto de la información. En un artículo publicado en Psychology Today, dice que la falta de repetición y asociación es la principal causa de este olvido. Si apenas conocimos a alguien y no repetimos su nombre, es muy probable que desaparezca de nuestra memoria rápidamente.

Además, como vivimos en un contexto de sobrecarga informativa, nuestro cerebro prioriza los datos que considera más útiles o urgentes, dejando otros en un segundo plano. La emoción y la relevancia personal también influyen. Si la persona nos impacta o resulta importante para nuestro entorno, el cerebro le asignará más recursos para recordarla. La realidad es que olvidar nombres no implica desinterés ni falta de educación, ya que en realidad es una muestra de cómo funciona nuestra memoria. Para mejorar esta retención, los especialistas sugieren repetir el nombre varias veces al conocer a alguien, vincularlo con imágenes o datos personales, y reforzar esa asociación en los primeros minutos del contacto.

Temas Ciencia