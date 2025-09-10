Posible supernova: una estrella hambrienta devora a su compañera a una velocidad nunca vista







La investigación reveló que la estrella doble, llamada V Sagittae, brilla de forma inusual, mientras la enana blanca superdensa se alimenta frenéticamente de su gemela mayor.

Científicos espaciales descubrieron que una estrella hambrienta está devorando a su compañera a una velocidad nunca vista.

La supernova es una explosión estelar masiva que ocurre al final del ciclo de vida de una estrella y que no son tan frecuentes. Los astrónomos creen que cada siglo hay unas dos o tres y se provocan, ya sea por una estrella masiva que colapsa o una enana blanca que acumula suficiente materia de una estrella cercana. Según un estudio revelado por científicos espaciales, actualmente una voraz estrella blanca, que no se encuentra muy lejos de la Tierra, está devorando a su compañera celeste más cercana a una velocidad nunca vista.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estudio en cuestión, que se publicará en Monthly Notices de la Royal Astronomical Society, reveló que la estrella doble, llamada V Sagittae, brilla de forma inusual mientras la enana blanca superdensa se alimenta frenéticamente de su gemela mayor. Los expertos creen que las estrellas están en un "tango extraterrestre", ya que orbitan entre sí cada 12,3 horas, acercándose gradualmente. De esta manera, afirman que podría causar una explosión masiva tan brillante que sería visible a simple vista desde la Tierra, a unos 10.000 años luz de distancia.

Uno de los autores del hallazgo, el profesor Phil Charles, de la Universidad de Southampton, afirmó: "V Sagittae no es un sistema estelar cualquiera; es el más brillante de su tipo y desconcertó a los expertos desde su descubrimiento en 1902. Nuestro estudio demuestra que este brillo extremo se debe a que la enana blanca absorbe la vida de su estrella compañera, utilizando la materia acretada para convertirla en un infierno abrasador. Es un proceso tan intenso que se está volviendo termonuclear en la superficie de la enana blanca, brillando como un faro en el cielo nocturno", explicó en un comunicado.

estrella-supernova.png La supernova es un eventos increíblemente brillante que puede ser visible a simple vista y expulsa los elementos químicos forjados en la estrella al espacio.

Las posibles consecuencias de la "masacre cósmica" Los investigadores captaron esta "masacre cósmica" utilizando un potente telescopio del Observatorio Europeo Austral (ESA) en Chile. Además, encontraron un anillo de gas, similar a un halo gigante, que rodeaba ambas estrellas, consecuencia de la enorme cantidad de energía generada por la voraz enana blanca. "Este descubrimiento, formado a partir de los restos del desordenado festín, nos da una pista que podría cambiar lo que sabemos sobre la vida y la muerte de las estrellas", afirmó el autor principal, el Dr. Pasi Hakala, de la Universidad de Turku.

En esta misma sintonía, el experto comentó: "La enana blanca no puede consumir toda la masa que se transfiere desde su estrella gemela caliente, por lo que crea este brillante anillo cósmico. La velocidad a la que este sistema estelar condenado se tambalea desenfrenadamente, probablemente debido a su extremo brillo, es una señal frenética de su inminente y violento fin". Por último, el coautor Dr. Pablo Rodríguez-Gil, del Instituto de Astrofísica de Canarias (España), añadió: "Es probable que la materia acumulada en la enana blanca produzca una explosión de nova en los próximos años, durante la cual V Sagittae se haría visible a simple vista. Pero cuando las dos estrellas finalmente colisionen y exploten, se produciría una explosión de supernova tan brillante que sería visible desde la Tierra, incluso de día".

Temas Ciencia