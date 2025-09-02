Qué significa hablar solo en voz alta, según la psicología

Hablar solo podría no ser negativo como se pensaba. Según la psicología, no indica trastornos mentales y hasta podría mejorar la función cognitiva.

Hay muchas personas que disfrutan de hablar solas , y durante mucho tiempo, esto fue visto como una señal clara de la existencia de alguna patología mental . No obstante, lejos de ser así, tener diálogos con uno mismo podría contribuir al desarrollo cognitivo , mejorando funciones como la memoria y la concentración .

A esto se lo conoce en la psicología como verbalización de pensamientos , y puede resultar útil tanto en el aprendizaje como en la gestión positiva de las emociones. Cuando ponemos en palabras y expresamos con la voz lo que pensamos, el cerebro entra en un modo en el que procesa la información de una manera distinta.

Lo primero que cabe aclarar, es que no se trata de ninguna afección mental. Las personas que hablan solas en voz alta suelen usar este recurso como una herramienta para vivir mejor. Así que por sí solo, esto no es indicativo de nada siempre y cuando no se confunda con las alucinaciones características de trastornos como la esquizofrenia.

En este sentido, verbalizar los pensamientos ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo . Según el profesor Gary Lupyan, asociado de la Universidad de Wisconsin, declaró para el medio BBC que en experimentos relacionados a este tema, aquellos que nombraron los objetos vistos en voz alta lograban encontrarlos y recordarlos más fácil y rápido. Esto se debe a que el cerebro procesa mejor al información visual al verbalizarla.

Un ejemplo claro del gran valor que tienen estos autodialogos es el uso que se le da en las infancias. Durante la niñez, los niños hablan consigo mismos para aprender mejor, es una forma de organizar sus acciones y procesos mentales para lograr mejores resultados.

La psicoterapeuta Anne Wilson afirma que todos necesitan hablar con alguien interesante, que los conozca a la perfección y que además, esté siempre de su lado. Para esto, no existe nadie mejor que uno mismo. En algunos caso, los terapeutas implementan técnicas relacionadas a esta lógica.

Entre los principales beneficios que da el dialogo interno verbal podemos encontrar que refuerza la memoria, ayuda a estructurar el pensamiento, facilita la resolución de problemas, promueve el bienestar emocional y aporta claridad mental y motivación cognitiva.

Así que ya sabes: hablar solo en voz alta no solo es algo común y sinónimo de salud mental, sino que también es una práctica que puede estimular la mente, mejorar la memoria, impulsar la concentración y beneficiarnos emocionalmente.