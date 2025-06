¿Qué significa ser desordenado, según la psicología?

En el mundo, pareciera haber dos tipos de personas: las que no pueden empezar el día sin hacer la cama y las que tienen ropa acumulada en la silla desde hace una semana. Lo cierto es que el orden, y su opuesto, no solo marcan estilos de vida, sino que también provocan tensiones entre quienes lo viven como una necesidad y quienes no lo perciben como un problema. Para algunas personas, el desorden puede ser sinónimo de caos mientras que para otras, simplemente es parte de su rutina.