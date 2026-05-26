Dominio asiático en seguridad: qué autos chinos lideran el ranking en la Argentina + Agregar ámbito en









Los últimos resultados del mercado muestran un cambio de tendencia: cada vez más modelos de dicho continente se destacan por su nivel de protección, tecnología y relación entre precio y equipamiento.

Los autos chinos dominan en seguridad

La industria automotriz local sumó un nuevo capítulo en materia de seguridad con la reciente entrega de premios organizada por CESVI Argentina, que evaluó a los vehículos comercializados durante 2025. En esta edición, marcada por el 30° aniversario de la entidad, los resultados reflejaron un claro avance de las marcas asiáticas, especialmente las de origen chino.

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El gran protagonista fue el BYD Dolphin Mini, que no solo se impuso entre los autos compactos, sino que también se llevó el reconocimiento principal como Auto de Oro, destacándose por su equilibrio entre precio y nivel de protección.

BYD DOLPHIN MINI El gran protagonista fue el BYD Dolphin Mini, que no solo se impuso entre los autos compactos, sino que también se llevó el reconocimiento principal como Auto de Oro, destacándose por su equilibrio entre precio y nivel de protección.

Tecnología y seguridad: el nuevo diferencial El crecimiento de los modelos asiáticos se explica, en gran parte, por la incorporación de sistemas avanzados de seguridad activa y pasiva, además de un equipamiento cada vez más completo de serie. En ese contexto, el Kia K3 Sedán sobresalió en el segmento mediano, mientras que el Chery Tiggo 4 se posicionó como uno de los SUV compactos mejor valorados.

El listado de ganadores también incluyó al Haval H6 entre los SUV grandes, la JAC T9 en pick ups y el Volkswagen Taos en SUV medianos. Por su parte, el Audi A5 recibió un reconocimiento especial por excelencia en seguridad, mientras que el Toyota Corolla fue distinguido con el Auto de Plata.

Los resultados dejan en evidencia un cambio en el mapa del mercado local, donde las marcas asiáticas no solo ganan terreno en ventas, sino también en estándares de seguridad y tecnología aplicada.