Cambios en el buscador de Google: la nueva versión potenciada con IA confunde palabras con instrucciones

La reconocida empresa avanza en la implementación de cada vez más inteligencia artificial en la experiencia de su buscador. Sin embargo, usuarios reportaron problemáticas inesperadas, como al mala comprensión de la solicitud de los internautas.

Google afronta problemas con el despliegue de la IA en su buscador.

Google enfrenta un nuevo problema con la integración de inteligencia artificial en su buscador . Múltiples usuarios reportaron que los resúmenes automáticos generados por AI Overviews comenzaron a interpretar algunas palabras como si fueran órdenes del usuario y no consultas sobre su significado , lo que provocó respuestas erróneas y volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la nueva experiencia impulsada por IA.

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El fallo fue detectado por usuarios de habla inglesa, que comprobaron que términos como “disregard”, “ignore” o “stop” no devolvían definiciones ni traducciones. En cambio, el sistema reaccionaba como si recibiera instrucciones directas . Ante la búsqueda de “disregard”, por ejemplo, la IA respondía: “Entendido. He desatendido su anterior solicitud”.

El problema afecta específicamente a AI Overviews , la función que genera resúmenes automáticos con inteligencia artificial en la parte superior del buscador , antes de mostrar los enlaces tradicionales. Según reportaron medios especializados como TechCrunch y MacRumors, el error también puede replicarse dentro del llamado “Modo IA”, donde algunas palabras son interpretadas como comandos operativos.

Ante ciertas búsquedas, la IA de Google reacciona como si estuviera recibiendo una orden y no refleja una respuesta a la consulta del usuario.

Sin embargo, el comportamiento cambia dependiendo del formato de búsqueda. Si el usuario escribe la palabra y luego selecciona la pestaña “Todo”, Google vuelve a mostrar los resultados clásicos: definiciones, pronunciación, sinónimos y antónimos. Incluso, en búsquedas realizadas en español, AI Overviews sí logra interpretar correctamente palabras como “desatender” y ofrece un resumen normal sobre su significado.

Desde Google reconocieron el inconveniente y aseguraron que trabajan en una solución. “Somos conscientes de que las AI Overviews están interpretando erróneamente algunas consultas relacionadas con acciones, y estamos trabajando en una solución que se lanzará próximamente”, indicó un portavoz de la compañía a Engadget.

La empresa también aclaró a MacRumors que el problema no está relacionado con los anuncios realizados durante el Google I/O 2026, sino específicamente con AI Overviews.

Más IA en el buscador de Google

El episodio llega apenas días después de que Google anunciara una de las mayores transformaciones en la historia de su buscador, con una apuesta total por la inteligencia artificial y un rediseño orientado a dejar atrás el histórico modelo de “links azules”.

Entre las novedades más importantes aparece un nuevo cuadro de búsqueda inteligente, pensado para consultas extensas y conversacionales. El sistema permitirá interactuar con imágenes, videos, archivos y pestañas de Chrome, además de realizar preguntas de seguimiento dentro del propio modo IA.

La compañía también confirmó el despliegue de “agentes de información”, herramientas capaces de monitorear internet de forma autónoma para rastrear cambios específicos, seguir temas y enviar resúmenes automáticos personalizados. Según explicó Google, estos agentes podrán analizar publicaciones, interpretar movimientos y generar alertas contextuales para los usuarios.

seamless-ai-search Así se ven las nuevas búsquedas de Google. Google

“Podrías enviar una alerta para monitorizar los movimientos del mercado en un sector concreto con parámetros muy específicos, y el agente elaborará un plan de seguimiento personalizado, incluyendo las herramientas y los datos a los que necesita acceder, como nuestros datos financieros en tiempo real”, explicó la directora de Búsqueda de Google, Liz Reid.

“Luego, hará un seguimiento de esos cambios y te avisará cuando se cumplan las condiciones, proporcionándote una actualización resumida con enlaces e información para que puedas profundizar”, agregó.

Google también adelantó una nueva “interfaz de usuario generativa”, desarrollada sobre Gemini y la plataforma Antigravity, que permitirá transformar búsquedas complejas en experiencias visuales dinámicas creadas en tiempo real.

Según detalló Reid, una consulta podría convertirse automáticamente en gráficos interactivos, widgets o simulaciones visuales que evolucionen a medida que el usuario continúe preguntando.

“La búsqueda puede crear experiencias personalizadas para cada pregunta, desde diseños dinámicos y elementos visuales interactivos hasta espacios de proyecto persistentes y con estado que se pueden consultar repetidamente”, sostuvo la ejecutiva.