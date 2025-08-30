Qué significa tener muchas plantas adentro de casa, según la psicología







Incluir a la naturaleza en los ambientes interiores demuestra ciertos rasgos de personalidad y está comprobado que aporta beneficios emocionales.

La psicología explicó el efecto de las plantas en el interior del hogar.

Se sabe que en los últimos años, sumar plantas a los ambientes se convirtió en un hábito extremadamente común en la vida cotidiana. Pero más allá de lo decorativo, el contacto con lo verde transforma la manera en que percibimos y habitamos nuestros espacios.

Desde el lado de la psicología se sostiene que rodearse de naturaleza dentro del hogar no solo habla de una elección personal, sino también de un reflejo emocional. Cuidar y ver crecer a las plantas genera calma, propósito y una conexión simbólica con la vida, según lo que dicen los expertos.

plantas de interior4.webp

Qué revela la pasión por las plantas como decoración Tener varias plantas en casa no se limita solo a embellecer ambientes. Según los especialistas salud mental, esta práctica revela una búsqueda de equilibrio y armonía en el día a día. Quienes llenan sus espacios con macetas suelen ser personas empáticas, pacientes y con una sensibilidad especial hacia lo que las rodea.

El acto de cuidar algo vivo implica cierta constancia y atención, dos cualidades asociadas con personalidades que valoran la calma y la construcción de vínculos, incluso con seres vivos que no responden de manera inmediata. Desde el punto de vista emocional, las plantas funcionan como compañía silenciosa y como una forma de expresar sentimientos. Para muchos, ver florecer un ejemplar es una experiencia que les da una sensación de logro.

Pero la ciencia también respalda los beneficios, ya que según varias investigaciones de la Universidad de Wageningen el simple hecho de interactuar con lo verde ayuda a reducir el cortisol, la hormona vinculada al estrés. Esto repercute en un mejor estado de ánimo, menos ansiedad y mayor serenidad, tanto en la casa como en el trabajo. La psicología incluso considera a la jardinería como una herramienta terapéutica. Practicar el riego, trasplante o simplemente observar el crecimiento aleja a la mente de las preocupaciones cotidianas. Esta rutina puede ser especialmente valiosa en personas que atravesaron situaciones difíciles, ya que ofrece consuelo y propósito.

Temas Ciencia