Según la psicología, ¿qué significa quedarse en casa antes que salir con amigos?

Elegir quedarse en casa en lugar de salir con amigos puede revelar desde una necesidad de descanso hasta procesos internos más profundos. Si preferís quedarte en casa porque sentís que necesitas ese tiempo para vos, no está mal.

Desde la psicología se señala que optar por quedarse en casa en lugar de salir con amigos puede ser una decisión totalmente saludable. Est a conducta, lejos de representar algo negativo en todos los casos, refleja aspectos importantes del equilibrio emocional. La realidad es que disfrutar del tiempo a solas no necesariamente implica un problema. A veces, simplemente se necesita tomar distancia del ruido, de lo social, de lo que sucede afuera.

La psicología explica que no reunirse con amigos no es perjudicial para la salud.

En estos casos, el silencio y la distancia pueden convertirse en señales de alerta. "Una desconexión abrupta del círculo social suele ser un indicio de depresión encubierta", advierten los expertos. Otro aspecto clave señalado por los psicólogos es la desconexión emocional. Tal vez lo que ocurre no es que no quieras salir, sino que ya no te sientes en armonía con ciertas personas.

A este fenómeno se lo conoce como selección afectiva elegimos con quién seguir conectando según nuestras nuevas necesidades.

La falsa sensación de conexión

Hoy también hay otro factor que juega fuerte: las redes. Aunque parezca que estamos más conectados que nunca, en realidad muchas veces estamos más solos. Pasar horas en redes sociales puede generar una especie de gratificación inmediata, que termina reemplazando los encuentros reales con amigos de verdad.

Estudios de psicología cognitiva mostraron que cuanto más tiempo pasa una persona online, menos necesidad siente de contacto físico.