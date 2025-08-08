Primera reacción del Congreso a las acusaciones de Javier Milei en cadena nacional

La cadena nacional que protagonizó Javier Milei volvió a centrar la agenda política en la economía y en el Congreso de la Nación , a donde llegaría un proyecto la semana que viene firmado por el propio mandatario. Oficialistas y opositores reaccionaron en vivo al discurso presidencial.

En la grabación, Milei reivindicó sus últimos presidenciales ( "mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien. Incluso si el costo es que digan que soy cruel" ) y entendió que la acción legislativa "no se trata más que de un engaño demagógico por parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas". En ese marco, hizo referencia a proyectos que involucran más fondos para jubilados, discapacitados, universidades y hospitales.

Tras ello, aseguró que el Congreso "no está proponiendo otra cosa que impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, y las generaciones futuras, o más inflación, que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender ”.

Luego, anunció medidas para " amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno ". Una de ellas sería "un proyecto de ley en el Congreso, para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit".

"Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá explicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar deberá tener un nombre y un apellido, tiene que decir de dónde sale y a quién se lo saca. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales ", añadió.

Cadena nacional de Javier Milei: reacción del Congreso

La reacción a la cadena nacional de Javier Milei ocurrió en vivo y a través de redes sociales. Entre los primeros respaldos de la Cámara de Diputados, estuvo el del presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni: "Vamos a proteger el equilibrio fiscal a toda costa. No vamos a dejar que el kirchnerismo y sus aliados de buenos modales saboteen al país. El futuro de la Argentina no se negocia". "La inflación se desplomó y millones de argentinos salieron de la pobreza. Que el populismo no se lleve el esfuerzo de todos. No retrocedamos", pidió, por su parte, Carolina Píparo.

Otros de los que respaldó el discurso fue el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo: "Hay dos modelos de país: el de la pobreza y la inflación vs el de la libertad, la prosperidad y el futuro. Como dijo el Presidente, no hay terceras vías en esta encrucijada. Hay que ponerle un límite a los que quieren aumentar el gasto público sin control. Por el bien de los argentinos, desde el Congreso no lo vamos a permitir".

En la oposición, Itai Hagman (Unión por la Patria) se refirió a los proyectos aprobados en el ámbito legislativo, entendiendo que "el gobierno, que ha sido tan creativo para el ajuste, podría perfectamente buscar la manera de resolverlo si no le gusta el camino que propuso el Congreso. No lo van a hacer, son inmorales e insensibles".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/1953974382423871747&partner=&hide_thread=false Solo hay dos caminos. — Martin Menem (@MenemMartin) August 9, 2025

"Tenemos un Presidente que nunca leyó la Constitución Nacional, que juró sin conocerla y sin entender la división de poderes ni los derechos y garantías que ella consagra. Un mandatario que gobierna desde el capricho y no desde la ley", dijo su compañero de bloque, Carlos Castagneto.

Asimismo, Mónica Fein (Encuentro Federal) señaló: "Milei quiere castigar al Congreso por cumplir su rol y aprobar leyes que no le gustan. Penalizar lo que afecte su 'superávit' es un atropello a la democracia. Para educación, salud o jubilaciones no hay plata. Pero para viajes y sus amigos, sí".

Margarita Stolbizer, del mismo espacio, indicó: "Miente, miente y algo quedará. Van a quedar los trabajadores con salarios que no alcanzan y los que no pueden arreglarse solos. La arrogancia y la crueldad también sostienen la mentira. Estamos frente a un gobierno autoritario que no respeta la Constitución y solo se le ocurre meter palos e insultos para imponer sus ideas del país para pocos".

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño publicó: "Milei repite que no hay plata, pero en lo que va de su gobierno, le robó 2.100.000 pesos a cada jubilado. Un robo a los que trabajaron toda su vida. La riqueza del país se la llevan un pequeño puñado de especuladores amigos de Caputo y los grandes grupos empresarios".