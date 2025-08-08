El presidente Javier Milei brindó esta noche una cadena nacional grabada para explicar a la población los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad, aumento en jubilaciones y moratoria previsional. Una de las perlitas de la jornada fue que no cerró su alocución con su habitual frase "Viva la libertad, carajo".
8 de agosto 2025 - 21:02
Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei
El Presidente defendió los vetos a las leyes jubilatorias y a la emergencia en Discapacidad y anunció medidas para blindar el superávit fiscal.
Javier Milei anunció que prohibirá que el Tesoro financie gasto con emisión monetaria y penalizará la aprobación de presupuestos con déficit fiscal
En cadena nacional, Milei defendió los vetos y atacó al Congreso nacional: "Aumentar el gasto público es un acto destructivo"
Las siguientes fueron las frases más resonantes de su discurso
- "Ante de generarles faltas ilusiones a los argentinos, preferimos ser francos"
- "El Congreso de la Nación impulsó leyes destinadas a destruir el equilibrio fiscal"
- "Impulsaron un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo"
- "Parece una intención noble, pero cuando no hay plata no se trata más que de un engaño demagógico por parte de la política"
- "Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien. Incluso si el costo es que digan que soy cruel"
- "No se dejen engañar por quienes ya llevaron al país al pozo del que intentamos salir"
- El Congreso "no está proponiendo otra cosa que impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio para los jóvenes".
- "El Congreso nos impone el gran impuesto no legislado, que es la inflación"
- "Quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno"
