8 de agosto 2025 - 21:02

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei

El Presidente defendió los vetos a las leyes jubilatorias y a la emergencia en Discapacidad y anunció medidas para blindar el superávit fiscal.

Captura

Las siguientes fueron las frases más resonantes de su discurso

  • "Ante de generarles faltas ilusiones a los argentinos, preferimos ser francos"
  • "El Congreso de la Nación impulsó leyes destinadas a destruir el equilibrio fiscal"
  • "Impulsaron un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo"
  • "Parece una intención noble, pero cuando no hay plata no se trata más que de un engaño demagógico por parte de la política"
  • "Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien. Incluso si el costo es que digan que soy cruel"
  • "No se dejen engañar por quienes ya llevaron al país al pozo del que intentamos salir"
  • El Congreso "no está proponiendo otra cosa que impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio para los jóvenes".
  • "El Congreso nos impone el gran impuesto no legislado, que es la inflación"
  • "Quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno"
