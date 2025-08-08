Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei

El Presidente defendió los vetos a las leyes jubilatorias y a la emergencia en Discapacidad y anunció medidas para blindar el superávit fiscal.

El presidente Javier Milei brindó esta noche una cadena nacional grabada para explicar a la población los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad, aumento en jubilaciones y moratoria previsional. Una de las perlitas de la jornada fue que no cerró su alocución con su habitual frase "Viva la libertad, carajo".