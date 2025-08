Soñar con personas del pasado: esto es lo que significa según la psicología

En ese momento, lo que no pudimos entender o asimilar mientras estábamos despiertos puede aparecer de forma simbólica en los sueños. Es una manera en la que el cerebro clasifica lo que nos pasó, lo que sentimos, y hasta lo que evitamos pensar conscientemente.

La interpretación de los sueños es algo que varía de persona en persona, ya que depende de la posible significación inconsciente que le de a cada elemento del sueño. Esto se relaciona estrechamente con vivencias personales y no son generales. Para algunos, por ejemplo, soñar con gatos puede ser hermoso, mientras que para otros bastante desagradable: esto es porque en este caso, cada uno encasilla a los gatos con una situación distinta a la del otro.

Por qué soñamos con personas del pasado

Teniendo en cuenta la función que cumplen los sueños, soñar con personas del pasado puede significar diferentes cosas. Si se sueña con una ex pareja que ya no está en el presente, la psicóloga Rosa Domingo explica que es probable que no se haya hecho el duelo correctamente: o sea que quedaron asuntos pendientes, por decirlo de alguna manera.