Una selección europea dio el primer golpe y confirmó sus 26 convocados para el Mundial 2026 + Seguir en









El anuncio llegó un mes antes del inicio de la Copa del Mundo y convirtió al equipo balcánico en el centro de atención internacional.

La selección balcánica fue la primera en oficializar a sus convocados para el Mundial 2026.

Bosnia y Herzegovina quedó en el centro de la escena este lunes tras transformarse en la primera selección clasificada al Mundial 2026 en confirmar oficialmente sus 26 convocados. La Federación, publicó la nómina definitiva a un mes del comienzo del certamen que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

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El entrenador Sergej Barbarez apostó por una convocatoria que combina futbolistas consolidados en Europa con jóvenes promesas que atraviesan un gran presente. La decisión generó repercusión inmediata porque ninguna otra selección participante había oficializado todavía su plantel definitivo.

Desde la cuenta oficial de Instagram de la federación expresaron: “El seleccionador Sergej Barbarez ha convocado a 26 jugadores de la selección nacional que representarán a Bosnia y Herzegovina en la Copa Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México”.

edin dzeko Edin Dzeko encabezará al plantel bosnio en una nueva Copa del Mundo. Entre los nombres más destacados aparece el histórico delantero Edin Dzeko, quien volverá a liderar al seleccionado balcánico y afrontará una nueva experiencia mundialista. También fueron incluidos el defensor Sead Kolasinac, actualmente en Atalanta, y el atacante Ermedin Demirovic, goleador del Stuttgart alemán.

Bosnia jugará su segundo Mundial La participación en el Mundial 2026 representará la segunda presencia histórica de Bosnia y Herzegovina en una Copa del Mundo desde su independencia. Su única experiencia anterior había sido en Brasil 2014, donde se enfrentó a la selección Argentina por el Grupo F.

El equipo logró clasificarse a esta edición luego de superar a Italia por penales en la final del repechaje europeo, un resultado que la federación bosnia definió como “histórico” en su comunicado oficial. argentina bosnia El seleccionado europeo disputará su segundo Mundial desde su independencia. El sorteo ubicó al seleccionado en el Grupo B, junto a Canadá, Qatar y Suiza. El debut será el 12 de junio en Toronto frente al conjunto canadiense. Luego enfrentará a Suiza el 18 de junio en California y cerrará la fase de grupos ante Qatar el 24 en Seattle. Los 26 convocados de Bosnia para el Mundial 2026 Esta es la lista definitiva de Bosnia de cara a la Copa del Mundo: Arqueros: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic.

Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic. Defensores: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikaduni, Nidal Celik.

Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikaduni, Nidal Celik. Mediocampistas: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic.

Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic. Delanteros: Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko.

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