Europa acelera la combinación de renovables y baterías: los proyectos crecerán más de 450% hacia 2030

La integración entre energía solar, eólica y almacenamiento se expande con fuerza en Europa. Alemania lidera el atractivo para nuevas inversiones en un contexto de sobreoferta eléctrica y precios negativos.

El crecimiento está impulsado principalmente por la expansión de la energía solar con almacenamiento, que hoy representa más del 60% de las instalaciones híbridas en el continente.

Europa se encamina a una fuerte expansión de los proyectos que combinan energías renovables con sistemas de almacenamiento en baterías, una tendencia que busca resolver uno de los principales desafíos de la transición energética: qué hacer con los excedentes de generación cuando la oferta supera la demanda.

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Según un informe de la consultora Aurora Energy Research, la capacidad instalada de proyectos renovables co-ubicados con baterías crecerá más de un 450% hacia 2030.

Actualmente, Europa cuenta con unos 6,3 GW de capacidad de este tipo, pero la proyección apunta a alcanzar cerca de 35 GW hacia el final de la década.

El crecimiento está impulsado principalmente por la expansión de la energía solar con almacenamiento, que hoy representa más del 60% de las instalaciones híbridas en el continente.

La aceleración de estos proyectos está directamente vinculada al aumento de episodios de precios negativos en los mercados eléctricos europeos.

En países como España, Alemania y Países Bajos, las horas con precios negativos superaron las 500 durante 2025, reflejando momentos donde existe demasiada generación renovable y poca demanda.

En esos escenarios, muchas plantas terminan vendiendo energía con pérdidas o incluso pagando para inyectar electricidad a la red.

El almacenamiento mediante baterías aparece así como una solución clave para capturar esa energía excedente y liberarla posteriormente cuando los precios vuelven a subir.

El fenómeno también está asociado al incremento de restricciones operativas sobre parques renovables. Según el informe, la energía renovable desaprovechada por limitaciones de red podría pasar de más de 10 teravatios hora en 2024 a cerca de 33 TWh hacia 2030.

Alemania lidera las inversiones

El estudio identifica a Alemania como el mercado más atractivo de Europa para desarrollar proyectos híbridos de renovables y baterías.

La principal razón son los mayores retornos esperados para los inversores, en un sistema eléctrico que enfrenta creciente volatilidad de precios y una rápida expansión de generación renovable.

Detrás aparecen Reino Unido y Bulgaria entre los países con mejores perspectivas para nuevas inversiones.

Aurora también destacó a España, Hungría y Francia como mercados con fuerte potencial de crecimiento debido a reformas regulatorias actualmente en marcha.

El almacenamiento gana protagonismo en la transición energética

La expansión de las baterías refleja un cambio estructural en la transición energética global.

Durante años, el foco estuvo puesto principalmente en sumar capacidad solar y eólica. Sin embargo, el crecimiento acelerado de estas fuentes comenzó a exponer problemas de estabilidad, almacenamiento y administración de la red eléctrica.

En ese contexto, las baterías pasaron a convertirse en una pieza central para garantizar flexibilidad y estabilidad en sistemas cada vez más dependientes de energías intermitentes.

La tendencia también acelera el interés de inversores y empresas energéticas por proyectos integrados que combinen generación renovable, almacenamiento y gestión inteligente de la demanda.

Un modelo que gana peso a nivel global

La experiencia europea es seguida de cerca por otros mercados que avanzan en descarbonización y electrificación.

Estados Unidos, China y varios países de América Latina también comenzaron a desarrollar proyectos híbridos para mejorar la rentabilidad de parques renovables y reducir la presión sobre las redes eléctricas.

El avance tecnológico y la fuerte caída de costos de las baterías explican buena parte de esta expansión.

En paralelo, la volatilidad de los mercados energéticos internacionales y la creciente electrificación de industrias y transporte empujan a los países a buscar sistemas más resilientes y menos dependientes de combustibles fósiles.