Teletrabajo y multitasking: tips para no colapsar

La pandemia de Covid-19 terminó por instalar el teletrabajo, una modalidad laboral que puede resultar superadora y conveniente en muchísimos planos, pero siempre y cuando no nos distraigamos con las minucias del hogar y acabemos inmersas en el caos, convertidos en expertas en esgrimir excusas cada vez que debemos entregar un trabajo a tiempo o resolver algo de manera óptima.

Es que cuando trasladamos el trabajo de la oficina al hogar es muy fácil sucumbir a la desorganización e incurrir en excesos. Ciertas situaciones de la vida hogareña se nos “meten” en la rutina, y pasamos más tiempo en las reuniones escolares y las visitas al pediatra que en nuestros procesos laborales. También aparecen los excesos en las respuestas ante un pedido: “Lo pasé por mail…”. y también desbordes anímicos ante una posible falta de recursos y miles de excusas para justificar algún encargo que no se llevó a cabo: “Perdón, no lo vi…”. “Con eso no llegué”.