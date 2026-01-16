Temporada 2026: siete destinos nacionales para vivir unas vacaciones especiales

Una gran variedad de ofertas para vivir un verano diferente. Dónde ir y qué visitar. Cómo se mueve el turista de hoy. Y cómo impacta el modelo económico nacional en las principales plazas turísticas.

Los distritos turísticos nacionales ya están preparados para las dos semanas del verano en las que suele haber un mayor movimiento. Tanto en el norte como en el sur, en la montaña como en la playa, y a lo ancho de todo el país, los destinos tienen por delante una amplia cantidad de propuestas del ámbito privado como también del público .

Ámbito dialogó con los responsables del área de siete distritos con fuerte peso turístico para saber cómo viene la temporada, cuál es el diferencial que ofrecen para este año, cómo mutó el visitante y, también, cómo afecta la actualidad económica a su propuesta.

Desde Ushuaia (Tierra del Fuego), la secretaria de Turismo local, Viviana Manfredotti explica que “de cara a la temporada de verano, las proyecciones resultaron mejores de lo que se preveía a mediados de año. Si bien se registra una merma en la cantidad de visitantes, la caída ronda el 10%, muy por debajo del escenario inicial que proyectaba una baja cercana al 25%. Esto permite hablar de una temporada aceptable en términos de volumen, aunque con un comportamiento más cauteloso del gasto turístico”.

Y agrega que el “contexto macroeconómico impacta en los hábitos de consumo, con turistas que priorizan experiencias puntuales y optimizan su presupuesto. Aun así, la actividad se mantiene en niveles razonables, sosteniendo empleo, movimiento comercial y servicios, lo que resulta clave para la economía local”.

Como es sabido, Ushuaia tiene un diferencial estructural único en Argentina que permite la posibilidad de combinar mar y montaña en un mismo destino, con una amplia oferta de actividades al aire libre durante todo el año que van de trekking de distintos niveles de dificultad a navegaciones pasando por experiencias de naturaleza extrema y servicios exclusivos que conforman una propuesta difícil de replicar en otros puntos del país.

El Tren del Fin del Mundo, los sobrevuelos en helicóptero y una creciente diversificación de la oferta gastronómica, hacen de Ushuaia un destino mágico. “Además, Ushuaia cumple un rol estratégico que excede lo turístico: es puerta de entrada a la Antártida y un punto clave para la soberanía argentina en el Atlántico Sur. En ese marco, el turismo no solo genera divisas y empleo, sino que también afirma presencia, identidad y proyección nacional”, sostiene Manfredotti.

En la actualidad, el verano en Ushuaia volvió a contar con fuerte presencia del turismo nacional y regional en contraste con lo que pasaba en años anteriores con un fuerte componente de visitantes europeos y estadounidenses.

Sobre esto, la funcionaria local explicó que “este cambio tiene un impacto directo en el patrón de consumo. Se trata de visitantes con estadías más cortas y presupuestos más ajustados, que priorizan gastos de cercanía y consumo cotidiano. Esto generó un mayor derrame económico hacia supermercados, almacenes, rotiserías y comercios barriales, ampliando el alcance de la actividad turística más allá de los sectores tradicionales”.

Y agregó que “desde el punto de vista financiero, si bien el gasto promedio por turista es menor, la distribución del ingreso dentro de la ciudad se vuelve más diversa y territorializada”.

Iguazú

En Puerto Iguazú (Misiones), “las expectativas para este verano son positivas. Iguazú es un destino que se elige todo el año, pero el verano tiene una energía especial: la selva, el agua, la noche, la fuerza de la naturaleza en su máxima expresión”, cuenta Leo Lucas. secretario de Turismo local.

Y explica que está claro que “las Cataratas son nuestro ícono, pero Iguazú tiene mucho más. Nuestro gran diferencial es la selva, la biodiversidad, la cultura local y, sobre todo, nuestra gente. En los últimos años se sumaron nuevas experiencias vinculadas al turismo de naturaleza, al turismo sustentable, a la gastronomía regional, a propuestas comunitarias y a actividades que permiten al visitante quedarse más tiempo y conocer un Iguazú auténtico”.

En relación a cómo fue cambiando el turista, el responsable del área local asegura que “hoy es un visitante más informado, más consciente, que busca experiencias con sentido. Vemos estadías que, en muchos casos, se ajustaron, y un consumo más medido, pero también más selectivo. El turista prioriza la calidad, las experiencias genuinas y el contacto con la naturaleza. Eso nos obliga a ser creativos, a mejorar permanentemente y a ofrecer propuestas que realmente agreguen valor”.

Con ese marco de fondo, la búsqueda de nuevos turistas es complejo. Pero no imposible. “La situación económica nacional impacta, como en todos los destinos turísticos del país, especialmente en el mercado interno, donde una parte de la demanda ajusta o posterga decisiones de viaje. Y por otra parte, competimos con destinos internacionales”, manifiesta.

Pero para Lucas, Iguazú tiene una fortaleza muy grande y es que “el turismo es el motor de nuestra economía y eso nos obliga a trabajar juntos, sector público y privado, para sostener el empleo y la actividad. Redoblamos esfuerzos, somos responsables en la gestión y apostamos al turismo como medio de generación de oportunidades para nuestra comunidad. Nuestro desafío es claro: que Iguazú siga teniendo turismo todo el año y que ese turismo genere trabajo para nuestra gente”.

Villa Carlos Paz

Como es sabido, a la hora del turismo, Córdoba ofrece múltiples opciones. Pero Villa Carlos Paz sigue siendo de las más elegidas a nivel nacional. Para Sebastián Boldini, responsable del área a nivel local, las expectativas para lo que viene son buenas. “Cambió la forma en la que nos visita el turista, pero nos sigue eligiendo. Viene mucho de jueves a domingo, luego baja el movimiento y vuelve a subir”, explica.

Carlos Paz

“El turista mutó en los últimos cinco años. Se acortaron las noches. De las diez o quince se pasaron a cinco en promedio. Pero tenemos un centro de datos inteligentes que nos permite saber su perfil, para Para ver cómo se mueve, dónde consume, dónde duerme, saber su nivel socioeconómico y comprender qué tipo de turista nos visita para estar a medida”, asevera.

Y agrega que “Carlos Paz siempre se adaptó a la macro. Tenemos muchas reuniones con el sector privado y la cámara de turismo. Consensuamos cómo va a ser el tema precios para que haya tarifas accesibles en hoteles y teatro. Tenemos una plaza lógica para la economía a nivel país y eso nos da la ecuación perfecta para que el turista nos visite”.

Además de los visitantes tradicionales de Santa Fe, Chaco, Formosa, Catamarca, La Rioja y la provincia de Buenos Aires, Boldrini cuenta que para esta temporada se apuntó a sumar otro mercado y se fue a buscar más turistas del sur.

Y sobre las propuestas, comenta que “este año mantenemos el programa de ‘Familia activa’, en el que todos los profesores de educación física tienen actividades gratuitas. De Canotaje a trekking pasando por senderismo y una escuela de aventura con ascenso al Cerro La Cruz de día y de noche y caminatas por puntos turísticos”.

Puerto Madryn

De nuevo al sur, Puerto Madryn siempre es una opción buscada por el turista. “El destino se mantiene bien posicionado a nivel nacional, por un trabajo sostenido y articulado con el sector privado, que permite fortalecer la oferta y mejorar la experiencia de quienes nos visitan”, cuenta Cecilia Paiva, a cargo del área de turismo local.

puerto-madryn_0_202009180824470

Sobre cómo se mueve el turista en los últimos tiempos, la funcionaria explica que “la estadía se mantiene en un promedio cercano a las cuatro noches. Lo que sí se observa es una mayor intención de optimizar el tiempo disponible, combinando playa, excursiones, gastronomía y propuestas dentro de la ciudad, lo que impacta también en nuevas formas de consumo y en una mayor valoración de las experiencias”.

Pero como es de esperar, la situación económica influye en la forma en que se planifican los viajes y en los niveles de consumo. Paiva dice que “frente a este contexto, el desafío es seguir sosteniendo una oferta competitiva y atractiva. Puerto Madryn ha logrado mejorar su competitividad y resultar más atractivos en la relación entre precio y experiencia gracias al trabajo y esfuerzo mancomunado entre el sector público y el privado”.

Y suma que “ante este escenario, se ha fortalecido la estrategia de promoción del destino, con el objetivo de posicionar a Puerto Madryn como una alternativa sólida y competitiva, tanto frente a otros destinos nacionales como del exterior. El patrimonio natural privilegiado, sumado a una amplia variedad de experiencias turísticas y a una oferta equilibrada, continúa siendo un factor decisivo al momento de elegir el destino, incluso en un escenario económico desafiante”.

Sobre el diferencial del destino, “Puerto Madryn tiene un diferencial muy claro, que es su entorno natural: el mar, las playas, la fauna y la posibilidad de vivir experiencias únicas en contacto con la naturaleza. A eso se suma una ciudad segura y preparada para recibir turistas, con buenos servicios, gastronomía y propuestas pensadas para distintos perfiles de visitantes”.

Y añade que “en los últimos veranos se fue fortaleciendo una oferta más diversa, con turismo de aventura, actividades culturales, eventos y ferias gastronómicas, que complementan muy bien la experiencia de playa. Además, la ciudad cuenta con actividades nocturnas y una agenda que permite extender la experiencia turística más allá del día, ofreciendo opciones de esparcimiento y recreación durante la noche”.

Gualeguaychú

Sin duda, Gualeguaychú es un destino que ya se convirtió en clásico. Con un inicio exitoso y una agenda cargada de propuestas, Gualeguaychú se proyecta como epicentro turístico y cultural para la región. Con un arranque muy fuerte producto del tradicional “Carnaval del país”.

carnaval de gualeguaychu La infraestructura del corsódromo de Gualeguaychú es única.

Adrián Romero, responsable de turismo local, sostiene que “tenemos estadías más cortas y estamos trabajando mucho para poder extender en un marco en el que mutó el turismo general. Antes era quincenal y ahora más corto y con más recambio”.

Y cuenta que las acciones fuertes “se hicieron en PBA, sobre todo. Tenemos todo preparado para hacer una muy buena temporada. Y desde el municipio se hizo muchísima obra con una intención de emprolijar la ciudad para poder promocionarla más”.

La oferta local no termina en el “Carnaval del país”, se extiende mucho más. Con visitas a reservas naturales, termas, pueblos y aldeas, playas con todo lo necesario para disfrutar del río, turismo aventura, camino del vino una fuerte propuesta en gastronomía, alojamiento y cultura.

Villa de Merlo

Desde Villa de Merlo, la secretaria de Turismo, Ornella Capetta, asegura que “la valoración de la temporada es muy positiva respecto al verano pasado, siendo nuevamente el destino más elegido de la provincia de San Luis y a nivel nacional pese a los pronósticos de recesión que se barajaban para el turismo”.

Villa de Merlo 1 La Ruta Natural La Ruta Natural

“Las proyecciones indican que Merlo podría ubicarse en promedio entre 10 y 12 puntos por encima del verano pasado, con picos que podrían alcanzar o superar el 80% de ocupación, un objetivo clave para el desarrollo turístico local de cara a la temporada de verano, el cual no se alcanzaba desde hace varios años”, manifiesta.

Capetti habla de un “turista 2.0” ya que se trata de un visitante que, “antes de viajar, busca opciones, compara precios, revisa mapas y circuitos, y consulta horarios, atractivos y normas. Y durante la estadía, demanda respuestas en tiempo real, resoluciones rápidas de problemas, señalización precisa, canales directos para consultas y procesos ágiles. Después del viaje, continúa activo: publica fotos y videos, deja opiniones y recomendaciones y, en definitiva, no sólo consume información, sino que también la crea y la comparte, convirtiéndose en embajador y promotor del destino”.

Y añade que “lejos de verse paralizado por la situación económica, el turismo demuestra nuevamente capacidad de adaptación. El verano 2026 encuentra al destino fortalecido en su identidad, con una propuesta clara y orientada a un visitante que busca descanso, naturaleza y experiencias auténticas, reafirmando su lugar como uno de los destinos más elegidos del país”.

Como oferta, Villa de Merlo cuenta es una ciudad donde los atractivos naturales y culturales que ofrece, la variada gama de plazas hoteleras, la oferta de actividades complementarias del municipio más las opciones de ocio y deporte, entre otros, redundan en un muy alto nivel de satisfacción y por consiguiente de retorno. Su clima serrano en esta época ofrece días cálidos y noches frescas, creando un entorno perfecto para disfrutar al aire libre y realizar actividades en plena conexión con la naturaleza, descubriendo vistas panorámicas espectaculares y respirando el aire fresco que caracteriza a este rincón serrano.

Además, posee una gastronomía que cautiva como las casas de té, que ofrecen variedades de blends y pastelería, cervecerías artesanales, que invitan a explorar sabores únicos, parrillas y restaurantes que despiertan los sentidos con aromas irresistibles en sus platos típicos, que narran historias de tradición y reflejan la apasionada cocina merlina.

Como cada temporada, Villa de Merlo despliega una extensa agenda de eventos, ofreciendo opciones para todos los gustos: teatro, shows en vivo, cine, yoga, muestras de arte, ferias, entretenimiento para niños, entre otras.

Monte Hermoso

Monte Hermoso - E66.jpg

Para cerrar, nada mejor que la playa. Pero no cualquiera. Monte Hermoso es para quienes conocen la amplia variedad de destinos turísticos de la Costa Atlántica, el destino perfecto. Un lugar donde prima la oportunidad de disfrutar y descansar. Todo bajo un entorno natural fantástico.

Franco Gentili, secretario de Turismo local, cuenta que para lo que viene “las expectativas son buenas”. Y explica que “el comportamiento del turista es de fin de semana. La estadía promedio va de los seis a los 9 nueve días. Y son muchos los que miran el pronóstico desde la región para decidir qué van a hacer”.

A nivel promoción, Monte Hermoso viene trabajando fuerte para convertirse en uno de los destinos más elegidos de la Costa Argentina. Y los resultados se ven año a año. Ya dejó de ser el lugar de vacaciones para la gente de Bahía Blanca. Hoy es un lugar al que deciden viajar desde Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza o Río Negro, provincias en las que la secretaría local trabajó para sumar más visitantes. Lo que demuestra cada vez más que ya es un destino nacional.

Pese a que, como dice Gentili, “la actualidad económica afecta y se nota una merma en el consumo”, Monte hermoso sigue siendo una plaza a conocer para aquellos que quieren disfrutar de un destino costero distinto.

“Nuestro diferencial es, más allá del atardecer en la playa y la temperatura del agua, algo único en la Costa Atlántica, es que somos un destino familiar. La seguridad, el orden, la posibilidad de descansar. Además, crecimos mucho en la oferta gastronómica y tenemos precios muy competitivos. En Monte Hermoso podés almorzar por 10 o 15 mil pesos y dormir en un departamento para cuatro personas por 120 mil pesos por noche”.