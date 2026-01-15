En la primera conferencia de prensa del año, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, confirmó que la misión de los técnicos del organismo concretarán la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas. Asimismo, la funcionaria destacó que el Banco Central (BCRA) acumule reservas “a un ritmo rápido de lo previsto” desde el inicio de año.
El FMI destacó el ritmo acelerado de compras de reservas del BCRA y afirmó que se revisarán las metas en febrero
El organismo multilateral de crédito calificó como "muy positivo" el nivel de compra de dólares al inicio del año. Afirmó que la segunda revisión será en febrero, aunque no precisó fecha, y mencionó que se discutirán tanto las metas como la posibilidad de otorgar exenciones.
“Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente“, señaló la funcionaria.
