Tendencias de diseño de interiores en 2026: colores cálidos, maximalismo y espacios con identidad

El diseño de interiores en 2026 está atravesando un cambio claro: se deja atrás la estética neutra y minimalista que dominó durante años para dar lugar a espacios más personales, cálidos y expresivos . La tendencia apunta a ambientes que reflejen identidad, con mayor uso del color, texturas y objetos con carácter.

Según distintos informes del sector, los interiores actuales priorizan la autenticidad por sobre la perfección estética . Ya no se busca que todos los hogares se vean iguales, sino que cada espacio cuente algo sobre quien lo habita.

Este giro también responde a un cambio en la forma de habitar: los espacios dejaron de ser solo funcionales y pasaron a ser lugares de bienestar, expresión y conexión emocional.

Una de las principales tendencias del 2026 es el abandono progresivo de los tonos fríos como el gris o el blanco puro. En su lugar, ganan protagonismo los colores cálidos inspirados en la naturaleza , como marrones, terracotas, bordó y tonos tierra. Estas paletas generan ambientes más acogedores y con mayor profundidad visual.

El color deja de ser un detalle para convertirse en protagonista. Paredes, techos e incluso muebles adoptan tonos más intensos, lo que permite crear espacios con mayor personalidad. Esta tendencia también se combina con materiales naturales , como madera, piedra o cerámica, que refuerzan la sensación de calidez.

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El regreso del maximalismo y la mezcla de estilos

Después de años de minimalismo, el maximalismo vuelve a posicionarse como una de las corrientes más fuertes del diseño interior. Esto se traduce en la combinación de colores, texturas y objetos en un mismo espacio, generando ambientes más dinámicos y expresivos.

El nuevo enfoque no busca saturar, sino construir una estética coherente a partir de elementos diversos. Se mezclan estilos vintage con modernos, piezas de diseño con objetos personales y materiales tradicionales con otros más innovadores. También aparecen influencias como el “Neo Deco”, que retoma la esencia del Art Deco con una mirada contemporánea, incorporando metales, terciopelo y formas geométricas.

Otra tendencia fuerte en 2026 es el uso de formas curvas y orgánicas en muebles y arquitectura interior. Los espacios dejan de ser rígidos y lineales para adoptar líneas más suaves, que generan una sensación de fluidez y comodidad. Los objetos cotidianos pasan a tener un rol más protagónico desde lo estético. Mesas, lámparas o sillones se convierten en piezas escultóricas que funcionan casi como obras de exposición dentro del hogar. Este enfoque busca transformar los ambientes en espacios más interesantes visualmente, sin perder funcionalidad.

El vínculo con la naturaleza es otro eje clave del diseño actual. Se incorporan plantas, materiales orgánicos y colores inspirados en el entorno natural para generar ambientes más saludables y equilibrados. La sostenibilidad gana protagonismo, con una mayor elección de materiales reciclables, procesos responsables y muebles de larga duración.

En paralelo, surge el concepto de espacios pensados para el bienestar, donde la iluminación, la ventilación y la distribución buscan mejorar la calidad de vida. Esto incluye desde rincones de relajación hasta ambientes diseñados para reducir el estrés.

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Espacios más personales y con identidad

Una de las claves del diseño en 2026 es la búsqueda de autenticidad. Los expertos coinciden en que la tendencia es dejar de copiar estilos y empezar a construir espacios propios, con objetos que tengan significado.

Esto implica incorporar piezas heredadas, recuerdos de viajes, libros, arte o cualquier elemento que aporte valor emocional. El resultado son ambientes menos “perfectos” pero mucho más reales y habitables.

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Qué significa esta tendencia para el hogar

El cambio en el diseño de interiores refleja una transformación más profunda en la forma en que las personas se relacionan con su casa. El hogar ya no es solo un lugar de paso, sino un espacio central en la vida cotidiana, donde se trabaja, se descansa y se comparte tiempo. Por eso, las tendencias actuales apuntan a crear ambientes más cómodos, funcionales y emocionalmente significativos.

En definitiva, el diseño de interiores en 2026 se aleja de lo uniforme y apuesta por la personalidad, el color y la calidez. La combinación de estilos, materiales y formas permite crear espacios únicos, donde lo importante no es seguir una regla, sino construir un lugar que realmente represente a quien lo habita.