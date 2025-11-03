¿Tu perro es como tu hijo? Esto dice la ciencia sobre el vínculo con las mascotas







Distintos estudios demuestran que convivir con animales reduce el estrés, aumenta la oxitocina y fortalece la salud física y emocional de los dueños.

Cada vez más personas integran a sus mascotas en la familia, incluyendo cuidados diarios, paseos y rutinas que refuerzan el vínculo.

Desde hace algunos años, cada vez más personas integran a sus perros en la vida familiar, dedicándoles tiempo, cuidados y atención como si fueran un hijo. Este fenómeno, conocido como "pet parenting", refleja un gran cambio en la forma en la que entendemos el amor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Y detrás de esta tendencia, existen estudios científicos que confirman que la relación humano-mascota genera beneficios físicos, emocionales y sociales, desde la reducción del estrés hasta la mejora de la salud cardiovascular.

Día del perro - Pasto ¿Qué dice la ciencia sobre el vínculo humano-mascota? Investigaciones realizadas en universidades de Estados Unidos y Europa señalan que la relación entre humanos y perros reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo y eleva la producción de oxitocina, conocida como la “hormona del apego”.

Un estudio de "Frontiers in Psychology", por su parte, reveló que durante la interacción se activan áreas cerebrales vinculadas con el amor y la empatía. Esto explica por qué muchos dueños desarrollan vínculos intensos y duraderos con sus mascotas, tratándolos como miembros de la familia.

Además, el "National Institutes of Health" de Estados Unidos detalló que tener un animal trae beneficios para la salud: disminuye la presión arterial, refuerza el sistema inmunológico y aumenta la actividad física diaria.

Dia del perro -Lamidos 3 Los lamidos de tu perro tienen diferentes significados en virtud de la situación, pero en cualquier caso, son una forma de comunicarse con vos. FreePik.es El fenómeno del "pet parenting" también refleja cambios sociales y culturales. Factores como la postergación de la maternidad/paternidad, o la inestabilidad económica, llevan a muchas personas a buscar en los perros una forma de afecto y compañía. Sin embargo, los especialistas advierten que, aunque tratemos a nuestras mascotas como hijos, es fundamental respetar las necesidades del canino, como el ejercicio, brindarle los estímulos adecuados y establecer límites claros.

Temas perros

mascotas