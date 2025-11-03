El pintoresco rincón de Entre Ríos que te transportará a un popular país de Europa







Con un nombre más que llamativo, vale la pena descubrir este lugar mágico en la provincia de Entre Ríos.

Con mucho para ofrecer al turismo y un nombre particular, este lugar de Entre Ríos es una gran alternativa para las vacaciones. Diario Uno Entre Ríos

Entre Ríos es una de las provincias que tienen mucho para ofrecer al turismo, aunque generalmente suele pensarse que tiene la pesca como principal actividad. Pero lejos de ser la única alternativa, cuenta con sitios cargados de historias particulares para una escapada diferente.

Uno de ellos puede transportar hacia a Europa a quienes lo visiten, pero lejos del frío del país con el que comparte nombre, se transforma en una opción ideal para los días de calor.

Turismo en Nueva Escocia El destino poco conocido de Entre Ríos que es perfecto para las vacaciones de verano. Turismo en Nueva Escocia Dónde se ubica Nueva Escocia Nueva Escocia se encuentra en el departamento de Villaguay, en el centro de la provincia de Entre Ríos. Está a unos 45 kilómetros de la ciudad de cabecera y aproximadamente a 190 kilómetros de Paraná, la capital provincial.

La localidad forma parte de una zona rural con paisajes típicos de la llanura entrerriana, donde abundan las estancias, los campos de cultivo y los caminos bordeados por eucaliptos. El ambiente tranquilo y el entorno natural hacen que sea una excelente opción para el turismo rural y las escapadas de fin de semana.

Qué se puede hacer en Nueva Escocia Una de las principales razones para visitar Nueva Escocia es su amplia franja costera sobre el Río Uruguay, que ofrece playas de arena clara y aguas tranquilas, ideales para caminar al atardecer, nadar o simplemente relajarse frente a la naturaleza.

La pesca es otro de los atractivos fuertes para el turismo: se puede lanzar línea desde la playa o desde embarcaciones en el río, buscando especies como la boga o el dorado en un entorno natural. Para ello hay rampas de acceso y servicios básicos en el sector costero. Además, quienes prefieren el camping o la estancia al aire libre encuentran en Nueva Escocia espacios adecuados con parrillas, sombra de eucaliptos y vista al río. Para sumar historia, se puede visitar la chimenea de la antigua fábrica de cerámicas del fundador del pueblo y una pulpería de 1898 que aún conserva su estructura original. Cómo ir hasta Nueva Escocia Desde Paraná, se puede llegar a Nueva Escocia por la Ruta Nacional 18 hasta Villaguay y luego tomar caminos rurales hacia el este, que conducen directamente al pueblo. El trayecto dura alrededor de tres horas en auto y ofrece paisajes característicos de la región entrerriana. También es posible llegar en micro hasta Villaguay, que cuenta con conexiones regulares desde Paraná, Concordia y Buenos Aires. Desde allí, el acceso a Nueva Escocia se realiza por caminos secundarios en transporte particular o remises.

