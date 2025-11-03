Siguen los cambios en el Gabinete: renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano







La ahora exfuncionaria no explicó los motivos de su salida aunque aseguró que seguirá "acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno".

Cecilia Loccisano presentó su renuncia y dejará el Ministerio de Salud.

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, anunció a través de sus redes sociales que presentó su renuncia y no continuará en el Gabinete del presidente Javier Milei. La noticia se da en el marco de importantes cambios dentro del Gobierno, con los nombramientos de Manuel Adorni y Diego Santilli como jefe de Gabinete y ministro de Interior respectivamente.

La ahora exfuncionaria sostuvo: "El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación", escribió la funcionaria en su cuenta de X.

Loccisano operaba como la mano derecha de Mario Lugones, uno de los funcionarios más cercanos a Santiago Caputo dentro del Gabinete.

"Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan", expresó en su mensaje de despedida.

Para cerrar, le agradeció al mandatario nacional y al propio Lugones: "Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas".

"Mi agradecimiento al Presidente de la Nación, Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones por la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo", concluyó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LoccisanoCeci/status/1985500171283620121&partner=&hide_thread=false El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación.

Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio… — Cecilia Loccisano (@LoccisanoCeci) November 4, 2025 Javier Milei encabezó la primera reunión con su nuevo Gabinete El presidente Javier Milei encabezó este lunes la primera reunión con su nuevo Gabinete, con Santilli como nuevo funcionario y Adorni en otra función. La cita se desarrolló en el Salón Eva Perón, y funcionó como el gesto inaugural de una etapa en la que el Gobierno intenta mostrar músculo propio después de meses de tensiones internas y alianzas precarias. Participaron del encuentro, que comenzó a las 9.30 y duró cerca de una hora y media, el propio Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). También estuvieron presentes las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). Además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.