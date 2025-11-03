María Belén Ludueña anunció que espera su primer hijo con Jorge Macri







"Felices con la noticia de tu llegada. ¡Así te esperamos! Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan desde hace tiempo”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram.

Jorge Macri y María Belén Ludueña esperan su primer hijo.

La periodista y conductora María Belén Ludueña anunció que está embarazada y espera su primer hijo junto a su pareja, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La propia Ludueña fue la encargada de contar la noticia y lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “Todo este amor y más es para vos, mi vida. Felices con la noticia de tu llegada. ¡Así te esperamos! Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan desde hace tiempo”, escribió la conductora, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo.

La confirmación llegó horas después de que Ángel de Brito anticipara en LAM que la pareja se encontraba transitando las primeras semanas de gestación: "Belu me lo contó cuando aún no tenía un mes, pero decidieron esperar el momento justo para anunciarlo", había señalado el periodista.

Minutos después de que la noticia se viralizara, Ludueña compartió una foto junto a su marido en su cuenta de Instagram, donde ambos aparecen sonrientes y abrazados por la nueva llegada.

En mayo de este año, la periodista había contado que tenía el deseo de convertirse en madre. “Estoy atravesando momentos difíciles. Como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá y eso también afecta”, había expresado entre lágrimas durante su programa Mujeres Argentinas.

Figuras del espectáculo reaccionaron apenas se dio a conocer la noticia y celebraron el anuncio. Entre ellas estuvieron, Virginia Gallardo y Pampita que dejaron comentarios para expresar su emoción. La historia de amor de Jorge Macri y María Belén Ludueña Ludueña y Jorge Macri se casaron en noviembre de 2022 y desde entonces consolidaron una relación que mantuvieron, en gran medida, privada. Se espera que el bebé que llegue en 2026 aunque aún no revelaron precisiones sobre la fecha de su nacimiento ni su género. “Lo conocí trabajando en un programa de tele... Yo hacía una columna en un programa de Canal 26 y él se acercó. Siempre fue respetuoso”, recordó en La noche de Mirtha Legrand en agosto del año pasado. “Cuando lo conocí, dije: ‘Qué buena onda tiene este tipo’. Me había caído muy bien. Me acuerdo que buscó alguna excusa para pedir mi teléfono y yo no le daba mucha bola. Tenía algunos prejuicios porque se dedica a la política y, además, es más grande que yo", agregó sobre su vínculo. En julio de 2021, reveló: “Vivimos juntos desde hace tres años y medio, y queremos dar el siguiente paso”, dijo en diálogo con la revista ¡Hola!.