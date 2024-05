Turismo en la era Milei: los argentinos vuelven a viajar al exterior

En columnas anteriores escribí que son pocos los argentinos que tienen la posibilidad de visitar destinos internacionales. La actual situación económica es compleja. El cambio se ve en viajeros que hace tiempo no ven a sus hijos que trabajan y viven en el exterior. En el caso de España, Iberia opera 3 vuelos diarios a Madrid. Si sumamos a Air Europa o Aerolíneas Argentinas que vuelan a este destino, tenemos un flujo de alrededor de entre 2000 y 2500 pasajeros diarios. Más aún si sumamos LEVEL que vuela desde y hacia Barcelona en forma directa.

sagrada familia.webp La Sagrada Familia, un ícono del turismo en Barcelona.

Si bien el tráfico a los Estados Unidos tuvo vuelos completos todo el verano se debió a que durante el gobierno anterior se incrementaron reservas desde diciembre 2023 en adelante. Ahora se ven reservas para viajar de agosto hasta el 2025 inclusive. Nueva York y Miami son los clásicos preferidos mientras que Disney se convirtió en un destino extremadamente caro para los argentinos.

¿Cuánto cuesta viajar al exterior?

A la hora de sacar cuentas, Caribe sigua manteniendo tarifas muy bajas. Una estadía en Cuba en un hotel All Inclusive de 4 o 5 estrellas cuesta unos 100 dólares diarios. Considerando que la situación hace años es compleja en la isla por los bloqueos, es posible que el turista no encuentre el mejor jamón italiano o un champagne de alta gama, lo cual no cambia la ecuación. En cambio, esos detalles gastronómicos no faltarán si el elegido es Cancún, Riviera Maya o Punta Cana que son un 20/30 % más caros según el resort elegido. Hay que tener en cuenta el sargazo, especialmente en Cancún y Riviera Maya. Es recomendable consultar antes de elegir playas y hoteles.

caribe riviera.jpg El Caribe sigue siendo uno de los destinos más económicos.

Los tours a Europa son también muy demandados en estos días, con paquetes económicos y con descuentos. Las novelas turcas llevan a esas tierras románticas turistas de todo el mundo y muchos argentinos. Turquía también seduce con sus bellezas naturales y el turismo de compras, a precios accesibles, especialmente la ropa.

También vemos que los argentinos están volviendo lentamente a Brasil, que está caro. Elijen Río, Buzios y los All Inclusive de Imbassai y Praia do Forte.

Que pasa con el turismo receptivo

caminito la boca.jpg Buenos Aires sigue siendo barata para muchos turistas extranjeros. La Guía de Buenos Aires

Con respecto al turismo receptivo ya no se ven tantos amigos latinos de Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia, Chile y Brasil en Siga la Vaca Puerto Madero cenando a 25 dólares el menú libre con vino y postre, aunque sigue siendo conveniente para ellos. Tenemos de visita europeos, chinos y americanos (pocos, pero están), en un tiempo en lo que se considera Argentina como temporada baja de visitantes.

En síntesis y como ejemplo pensemos que hace unos meses atrás considerábamos un delirio viajar a Nueva York y gastar 100 dólares (cien mil pesos) en una entrada para ver un musical. Hoy al 50% en Time Square tenes las mismas entradas a 50 dólares (cincuenta mil pesos) que no es mucho menos que lo que hay que pagar en Buenos Aires para ver un buen espectáculo.