Un divorcio detenido por un pollo: la insólita situación que vivió esta pareja y se volvió viral







Un juez chino resolvió un curioso conflicto por 29 pollos con una idea creativa que volvió viral la historia en redes y medios internacionales.

El juez propuso compartir el último pollo en una comida de despedida, dando un cierre insólito y viral al divorcio de una pareja en China.

Las redes sociales convirtieron en viral un inusual caso judicial en China: una pareja en proceso de divorcio se trabó en una disputa por 29 pollos. Lo que parecía un trámite legal simple se transformó en una historia que mezcla humor, tradición y un toque de gastronomía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio, protagonizado por dos granjeros de la provincia de Sichuan, llamó la atención por la creatividad del juez que intervino. Su propuesta no solo resolvió el conflicto, sino que dejó una imagen insólita que recorrió medios y plataformas digitales en todo el mundo.

6898e39fe9ff7145d734d599 La disputa por un lote de pollos en medio de un divorcio terminó con una solución insólita que se volvió viral y conquistó a miles en redes. Cantidad impar de pollos: la posición de cada una de las partes La pareja, identificada como la señora Tu y el señor Yang, administraba una pequeña granja que incluía cría de aves y otros animales. Tras decidir poner fin a su matrimonio, surgió un obstáculo inesperado: cómo dividir de manera justa los 29 pollos que integraban su lote.

Cada uno pretendía una distribución equitativa, pero la cantidad impar complicaba el acuerdo. La discusión escaló hasta el punto de requerir intervención judicial. El tribunal local evaluó la situación teniendo en cuenta las costumbres rurales y la relevancia económica de esos animales para la familia.

El juez, inspirado en el pensamiento confuciano, que promueve la armonía y el respeto incluso en tiempos de separación, propuso una solución particular. Sugirió que cada uno recibiera 14 aves y que el pollo sobrante se compartiera como “comida de despedida”.

La idea fue aceptada por ambas partes, quienes, antes de firmar el divorcio, cocinaron y disfrutaron juntos del último pollo. El gesto simbolizó un cierre pacífico y dejó en claro que, a veces, la tradición y la empatía pueden más que cualquier reglamento. La reacción de los usuarios de las redes sociales a la decisión viral del juez La decisión del magistrado encendió comentarios en plataformas como Weibo y TikTok, donde miles de usuarios celebraron el ingenio y la calidez de la propuesta. Muchos destacaron que este tipo de fallos humaniza la justicia y la acerca a la vida real. Otros, en tono humorístico, comenzaron a compartir memes y videos recreando la escena, elevando aún más la popularidad del caso. El episodio no solo resolvió un conflicto doméstico, sino que también regaló al mundo una historia digna de contarse y compartirse.

Temas viral