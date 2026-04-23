A 21 años del primer video de YouTube: el clip de 18 segundos que cambió Internet para siempre

Actualmente, el video acumula más de 388 millones de reproducciones, 18 millones de “me gusta” y casi 11 millones de comentarios.

YouTube cuenta con más de 2.700 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo

El 23 de abril de 2005 se publicó el primer video de YouTube , un hecho que marcaría un antes y un después en la historia de Internet. Se trató de un clip de solo 18 segundos titulado "Me at the zoo", subido por el cofundador Jawed Karim .

Aunque en ese momento pasó prácticamente desapercibido , el contenido inauguró una plataforma que transformaría de la producción y el consumo de contenido a nivel global. A continuación, conocé los detalles.

“Me at the zoo”: la historia detrás del debut de YouTube

El video se titula "Me at the zoo" y fue subido por Jawed Karim, uno de los creadores de la plataforma. En la grabación, el joven aparece frente a la cámara, con los elefantes de fondo, y hace un comentario trivial: “Lo genial de estos tipos es que tienen trompas realmente, realmente, realmente largas”.

No hay edición, música ni efectos. Solo una toma fija y de baja calidad que hoy podría pasar desapercibida. Sin embargo, muchos fanáticos de YouTube creen que, en ese registro, se esconde el ADN de lo que pasaría después: el formato vlog, la naturalidad y la idea de que cualquier persona podía convertirse en creador.

Actualmente, acumula más de 388 millones de reproducciones, 18 millones de “me gusta” y casi 11 millones de comentarios.

Embed - Me at the zoo

En 2026, el clip fue incorporado a la colección del "Victoria and Albert Museum" en Londres, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Allí se exhibe el video y una reconstrucción completa de la interfaz original de YouTube.

El trabajo fue llevó más de un año y medio, e incluyó la recuperación de código antiguo conservado por Internet Archive, el uso de emuladores para replicar tecnologías obsoletas como Adobe Flash y la recreación del diseño de la “watch page” tal como era en 2005.

La exhibición forma parte de la muestra permanente “Design 1900–Now”, donde se explora la evolución del diseño y su impacto en la vida cotidiana.

youtube museo

De una idea entre amigos a un imperio de Google

Jawed Karim, Chad Hurley y Steve Chen se conocieron trabajando en PayPal y, en febrero de 2005 en San Mateo, California, decidieron lanzar un sitio que facilitara compartir videos en Internet.

Las versiones sobre el origen exacto varían. Una sostiene que surgió después intentar compartir videos de una fiesta entre amigos en San Francisco; otra, que la idea inicial era crear una plataforma de citas. Karim reconoce haber sido influenciado por una app de este tipo llamada "HotorNot.com", donde podías cargar fotos tuyas, que luego eran calificadas por otros usuarios.

Lo cierto es que rápidamente entendieron que los clientes querían un espacio abierto donde subir cualquier tipo de contenido. Desde el 23 de abril, cuando cargaron el primer video "Me at the Zoo", el crecimiento fue vertiginoso: los clientes comenzaron a colocar los enlaces de YouTube en sus páginas de "MySpace".

YOUTUUBE

En octubre de ese mismo año, Nike colocó un spot publicitario de Ronaldinho en la web, lo que atrajo a los inversores Time Warner y Sequoia Capital.

Para fines de 2005, el sitio ya registraba más de 50 millones de visitas diarias, y cuando cargaron el video "Lazy Sunday", transmitido originalmente en el show "Saturday Night Live", se dispararon hasta alcanzar las 250 millones de visualizaciones.

En 2006, se convirtió en una de las plataformas más populares de Estados Unidos y ese éxito llamó la atención de gigantes tecnológicos. En octubre, Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares en acciones, una cifra que en su momento generó dudas y críticas.

Sin embargo, la apuesta resultó bien: bajo la compañía de Larry Page y Sergey Brin, la plataforma se consolidó, resolvió problemas de infraestructura y desarrolló un modelo de negocio basado en publicidad y monetización de contenidos.

Con el tiempo, incorporó nuevas funciones como transmisiones en vivo, suscripciones, contenido premium, para niños y herramientas de edición. Para 2023, los ingresos publicitarios superaban los 31.000 millones de dólares anuales.

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El impacto de 18 segundos: cómo YouTube revolucionó el consumo digital

Lo que comenzó con un video casero se transformó en uno de los fenómenos culturales más influyentes del siglo XXI. Hoy, YouTube cuenta con más de 2.700 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. La plataforma está disponible en más de 100 países y en unos 80 idiomas.

Además, su impacto redefinió la relación entre creadores y audiencias. Ya no son solo las grandes productoras las que generan contenido; cualquier persona con una cámara y conexión a Internet puede tener público.

Ese cambio dio lugar a la llamada “economía de creadores”. Se estima que hay millones de canales activos y cientos de miles de creadores que generan ingresos de manera constante.

mr beast

Algunos se convirtieron en celebridades, como MrBeast, PewDiePie o Like Nastya, que acumulan tanta cantidad de usuarios que compiten con las de los medios tradicionales.

La plataforma también cambió la forma en que las personas aprenden, se informan y entretienen. Desde tutoriales y clases online hasta transmisiones en vivo y documentales, el video se convirtió en el formato dominante de la era digital.

Incluso industrias enteras, como la música, el cine y la televisión, tuvieron que adaptarse a su lógica.