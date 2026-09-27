Vuelve el Burgerpalusa, el evento que reúne a los grandes protagonistas de la cultura hamburguesera + Agregar ámbito en









La quinta edición se llevará a cabo en el Hipódromo de Palermo. Habrá música en vivo, decenas de puestos y la clásica Competencia Federal por el título de Mejor Hamburguesa de Argentina.

El clásico evento reune a lo mejor del mundo de la hamburguesa.

El 2 y 3 de octubre, Burgerpalusa vuelve a Tribuna Plaza, Hipódromo de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar su quinta edición y reunir, una vez más, a los grandes protagonistas de la cultura hamburguesera nacional e internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta edición contará con una primera jornada, el viernes 2 a partir de las 18 hs, con el cierre musical a cargo de Hernán y La Champion Liga y el 3 de octubre, full day desde las 12 hs, con capacidad ampliada, y el cierre a cargo de Nuestro Romance.

Durante todo el festival, los visitantes podrán disfrutar de un verdadero Paseo Hamburguesero, donde se lucirán The Food Truck Store, Luisa’s, Ácido, Pony Line, FINO, Guita y Gordo Vegano, de CABA; Bacanal, de Chaco con una propuesta sin tacc; Pretextos, de Mendoza; y Roses, de Rosario, Santa Fe y los Internacionales: NFA Burger, de Atlanta, Estados Unidos; Brasil Burger Tour, de Brasil, Bendito, de Guayaquil, Ecuador; y Boycott y Sr. Honey, de Lima, Perú.

También la muy esperada Competencia Federal, donde representantes de distintos puntos del país competirán por el título de Mejor Hamburguesa de Argentina 2026. Los 12 competidores son Boomerang Inc de Tres Arroyos, Standburg de Chaco, Gula Burger de Junín, Bs. As., Tripp Burger y Burger Shoppe de Mendoza, Manolo Cocina de Bell Ville, Córdoba, Street Food de Neuquén y Burgerteca de Salta. BJ Burgers de Catamarca, MG Burgers de Rosario, Santa Fe, Arru´s de Junín, Bs. As, y Holy Burger de Río Negro.

Un line up repleto de sorpresas y entradas que ya están a la venta a través de www.burgerpalusa.com.ar .

Temas lifestyle

Hamburguesas

Gastronomía