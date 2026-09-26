En el corazón de Palermo, La Boque se consolida como un lugar donde la cocina se disfruta sin pretensiones. Con platos que combinan tradición, audacia y una fuerte impronta casera, su propuesta invita a relajarse desde el primer momento: mesas que se llenan de platitos al centro, vermut, tinto de verano y una carta que se renueva sin perder el espíritu que lo convirtió en un favorito del barrio.
El bodegón de Palermo que se destaca por sus platitos y su cocina casera
Con una carta pensada para compartir y una propuesta que combina tradición con toques actuales, La Boque ofrece una experiencia innovadora. De martes a viernes suma un menú ejecutivo accesible que lo convierte en una opción ideal para el mediodía porteño.
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La sección de platitos es el alma del lugar y el punto de partida para cualquier visita. Allí aparecen clásicos que hoy se presentan con giros actuales: la tortilla, uno de los hits de la casa, suma toppings que la transforman en un plato irresistible —rúcula y jamón serrano, boquerones, langostinos o mozzarella con panceta ahumada—; las nuevas provoletas llegan coronadas con morrones y tomates secos o con cebolla caramelizada y panceta; y las bruschettas aportan frescura y carácter con combinaciones como jamón serrano, rúcula y brie, o boquerones con tomates secos y oliva.
La carta continúa con una parrilla que celebra la tradición argentina. Entre los imperdibles, el costillar de 800 gramos se cocina durante cuatro horas hasta lograr una textura ultra tierna y se sirve con papas fritas, mientras que el gran bife porteño de 400 gramos se acompaña con panceta ahumada, huevo, morrón asado y tomates secos sobre una base de papas fritas. La propuesta se amplía con pastas artesanales, milanesas y platos elaborados, como los canelones de espinaca y castañas de cajú con pecorino y bechamel, una incorporación que combina textura, sabor y calidez.
Para quienes buscan cortar la rutina, La Boque ofrece un after office de martes a domingo con 2x1 en cervezas y aperitivos de 17 a 20 h, ideal para extender la tarde sin apuro. Y suma un atractivo que lo convierte en una opción fuerte para el mediodía porteño: un menú ejecutivo disponible de martes a viernes, con plato principal a elección y bebida por menos de $20.000; accesible y contundente para acompañar la vida laboral del barrio.
La Boque de Palermo reafirma su lugar como un bodegón contemporáneo donde el buen comer, el encuentro y el disfrute siguen siendo protagonistas. Un espacio que evoluciona sin alejarse de su esencia: cocina casera, ambiente cálido y una experiencia pensada para compartir.
Dirección: Soler 5101, Palermo
- Temas
- Gastronomía