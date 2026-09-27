Recetas caseras y espíritu de barrio a toda hora: la cantina que también apuesta por el café y abre hasta las 20 + Agregar ámbito en









Del Río Cantina se caracteriza por su ambientación pintoresca y abundantes platos bodegoneros. Ahora, la casa lleva su espíritu de barrio a la tarde: con una sucursal en Saavedra y otra en Villa Urquiza, extiende su horario hasta las 20 y suma una propuesta de cafetería con café de especialidad.

Tanto al mediodía como por la noche, Del Río Cantina conserva su identidad de cocina casera.

Del Río Cantina nació con el espíritu de las cantinas de barrio y una cocina centrada en pastas, minutas y recetas de tradición casera. De a poco, se consolidó como un punto de encuentro acogedor en Saavedra al que la gente volvía y volvía. Poco tiempo después, nació la sucursal de Villa Urquiza, un espacio que conserva la misma línea y la adapta a este barrio.

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Hasta ahora, Del Río Cantina funcionaba en dos turnos —de 12 a 16 y de 20 a 00— con una pausa entre ambos servicios. La apertura de la tarde extiende la actividad de ambas sucursales hasta las 20 y, gracias, a la propuesta centrada en café y en la merienda de Del Río Café, la cantina mantiene sus puertas abiertas también en ese horario intermedio.

Tanto al mediodía como por la noche, Del Río Cantina conserva su identidad de cocina casera que reúne entradas, milanesas, pastas y platos de tradición, entre los que destacan buñuelos de espinaca y muzzarella con alioli, rabas a la romana con salsa tártara y tortilla de papa y cebolla. También están en carta las milanesas de la Nona, la emblemática milanesa Del Río (con ñoquis gratinados) y la de ternera a la napolitana, junto con pastas caseras como los tagliatelle de espinaca con pomodoro, albóndigas y muzzarella gratinada; los spaghetti nero con frutos de mar y los ñoquis con ragú bolognese.

Para el almuerzo de lunes a viernes, además, la casa ofrece un menú de mediodía a precio fijo con platos como mini bife con fritas o ensalada mixta, suprema de pollo con puré, fettuccine al huevo, albóndigas, filet de merluza y Caesar con pollo grillado.

El protagonista de la nueva franja es el café Merlín, el blend exclusivo elaborado con granos de Antioquia, Colombia, de la variedad caturra. Se ofrece en preparaciones como espresso, americano y cortado, y amplía el recorrido de la cantina.

La carta de merienda reúne opciones dulces y saladas para acompañar el café, desde clásicas como la medialuna de manteca o cookie de vainilla y chocolate amargo, hasta brownie con maní y caramelo salado o torta vasca con mermelada de frutos rojos. Entre las alternativas saladas, la propuesta incluye medialunas rellenas de jamón y queso o queso y tomate, tostados en pan de campo y focaccia de trucha con Crematto, eneldo y pickles de cebolla. Así, Del Río incorpora una nueva escena sin convertirse en otra cosa. La mesa de cantina, las recetas caseras y el espíritu de barrio siguen siendo el punto de partida, ahora con horario extendido hasta las 20. Dirección: Av. García del Río 2959, Saavedra; Av. Congreso 5702, Villa Urquiza.

Temas café

Restaurante