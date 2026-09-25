Adiós al porta llaves tradicional: la nueva tendencia que arrasa en los hogares en 2026 + Agregar ámbito en









Las bandejas, los canastos y pequeños recipientes se vuelven furor en los recibidores para ordenar las llaves sin llenar la pared de objetos.

El recibidor ahora busca mantener la entrada más ordenada y liviana. Pexels

A lo largo de los años, el típico porta llaves colgado junto a la puerta se veía en todas las casa. Pero, ahora en el 2026 la tendencia va por otro lado, ya que busca que hayan menos cosas a la vista y una entrada mucho más despejada.

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En esta moda, las bandejas y canastos decorativos lo empezaron a reemplazar. Además de guardar las llaves, estos objetos decorativos te permiten reunir otros objetos de uso diario sin que el recibidor termine lleno de cosas sueltas.

Cada vez más personas dejan de colgar las llaves y buscan soluciones más discretas cerca de la puerta. Pexels Por qué los decoradores ya no recomiendan colgar las llaves en la entrada La decoración actual apunta a ambientes simples, ordenados y con menos elementos expuestos. Por eso, los accesorios fijados a la pared empiezan a ser reemplazados por opciones más discretas. El porta llaves tradicional cumple su función, pero también deja las llaves siempre a la vista.

En 2026, la nueva idea es que los objetos que se usan todos los días se integren a la decoración y no llamen más atención de la necesaria. En el recibidor, eso se significa dejar la pared más limpia y concentrar lo que se usa todos los días en un mismo lugar.

La “zona de descarga” reúne en un solo lugar los objetos que se usan todos los días. Pexels La "zona de descarga": el truco para mantener el recibidor ordenado sin afear la pared La propuesta consiste en armar una especie de “zona de descarga” cerca de la puerta de entrada. Puede ser sobre una consola, un mueble chico o cualquier superficie que se use apenas se entra a casa. Ahí se pone una bandeja, un canasto o un recipiente decorativo para dejar las llaves apenas se llega.

También puede servir para guardar anteojos, billetera, monedas, auriculares o tarjetas, evitando que esos objetos terminen repartidos por distintos muebles. La ventaja es que todo queda en un mismo lugar y sigue estando a mano. Al mismo tiempo, la entrada se ve más ordenada porque no hay muchos accesorios colgados ni objetos sueltos sobre la superficie. Bandejas, canastos y recipientes decorativos se integran al ambiente. Pexels Qué objetos reemplazan al clásico porta llaves y cómo sumarlos a tu casa Las opciones más usadas son bandejas, canastos pequeños y recipientes decorativos. La elección depende del estilo del ambiente y del mueble donde se vayan a colocar. Las fibras naturales, el algodón trenzado y los materiales con aspecto artesanal funcionan bien en espacios cálidos y minimalistas. También se pueden combinar con pocos elementos alrededor, como: un espejo

una lámpara chica

un florero

una pieza decorativa El secreto está en no llenar el recipiente de cosas, ya que la idea de esta tendencia es justamente reunir lo imprescindible y reducir el desorden visual. Así, las llaves siguen estando cerca de la puerta y fáciles de encontrar, pero dejan de ocupar un lugar protagonista en la pared y pasan a formar parte de la decoración del ambiente.

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