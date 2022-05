Whisky: fiestas en el Metaverso y tres tragos para disfrutar

Una unión virtual de mundos en tercera dimensión enfocados en la conexión social, así se define metaverso y su objetivo de derribar las fronteras entre lo físico y lo digital. Bajo esta premisa, la marca del caminante presenta el ambiente, la música y el espectáculo de luces de La Feria, una de las discotecas de música electrónica más importantes de Latinoamérica, a toda una nueva generación sin fronteras que podrá conectarse al metaverso desde cualquier lugar del mundo.

“Johnnie Walker es una marca pionera en la cual la creatividad, innovación y disrupción están en su esencia. Este deseo de innovación, combinado con el avance de nuevas tecnologías, hoy nos lleva a explorar nuevos universos y descubrir nuevas formas de socialización en la virtualidad para desarrollar experiencias que permitan renovarnos y sorprender constantemente a nuestros consumidores,” comentó Mariana Barros, Head of Whiskies de Diageo.

El ciclo comenzó el 6 de mayo con la dj Cleo, continuó con SIZ, y las próximas fechas serán los viernes 20 y 27 de este mes con la musicalización de Dominique y Melania para el cierre de temporada. Quienes quieran ser parte de esta nueva era, pueden asistir a las fiestas desde cualquier parte del mundo, ingresando con un casco VR MetaQuest y haciendo click en este link, a las 02:00 AM Argentina. Allí, cada asistente podrá crear un avatar, personalizar su vestimenta e interactuar abiertamente con personas de todo el mundo.

En un bar, en tu casa o en el metaverso, son muchas las maneras que hay para disfrutar del whisky, pero antes de prepararse un trago y ponerse las gafas de realidad virtual, está bueno repasar estos tres conceptos que hacen que la categoría de whisky sea tan especial.

Primero, recordá que no hay reglas: es una categoría con muchos sesgos, pero más fácil de lo que parece. ¿Un consejo? Olvidarse de todos los preconceptos y empezar a probar qué te gusta más. En segundo lugar, la edad no es todo, es solo un número que indica la gota más joven dentro de una botella de whisky. Esto no representa que el líquido sea mejor o peor, simplemente que son factores distintos que influyen en el perfil de sabor. El último tip es que experimentes con la coctelería para abrir un nuevo mundo de sabores asociados al whisky. Para empezar, recomendamos que pruebes el highball, un cóctel que pone al whisky en el corazón de su esencia y viene ganando protagonismo en las principales barras del mundo.

¿Necesitás inspiración para el día del whisky? Experimentá en casa con estos tragos de clase mundial

Johnnie & Lemon Highball

Un trago de sabores vibrantes y refrescantes para sacarle el polvo a esa botella que tenes guardada y cortar la rutina de la semana experimentando en coctelería.

45ml Johnnie Walker Red Label

120ml gaseosa lima limón

Rodaja de lima

Mucho hielo

Penicillin

Un clásico de clásicos. Agitar todos los ingredientes en una coctelera con hielo, colar y servir en un vaso corto. Decorar con una rodaja de jenjibre fresco.

45ml Johnnie Walker Black Label

15ml jugo de jengibre

20ml de almíbar simple de miel (1 parte agua + 1 parte miel)

20ml jugo de limón

Johnnie Walker Blue Label

Un ritual que no necesita explicación. Servirse una medida de 45ml de Johnnie Walker Blue Label, acompañarlo con un vaso de agua helada, y dejarse llevar por la experiencia que es disfrutar de un whisky extraordinario.