La ruta del cóctel con whisky: preparaciones únicas para probar en bares y restaurantes porteños 

LADO V

Con un concepto innovador y mucha inspiración de arte urbano, Lado V se instala a media cuadra de Plaza Cortázar en el corazón palermitano. Su propuesta gastronómica destaca con preparaciones propias del street food, todas elaboradas sin productos de origen animal e ideal para todos los paladares. En su carta de bebidas se suman cócteles de autor y clásicos infaltables. Tal es el caso del “Vegan Penicillín” la versión vegana de este popular cocktail oriundo de la ciudad de Nueva York que desde el 2005 se popularizó convirtiéndose en un indispensable de las barras a nivel mundial. En Lado V se puede degustar en un vaso corto de vidrio y su elaboración incluye whisky Chivas Regal 12 años, almíbar de jengibre y perfume de maltas ahumadas. Además, el local más “instagrameable de la ciudad” también invita a probar otros clásicos que incluyen en su elaboración este preciado destilado, como el Old Fashioned (American Whisky, Bitter de Angostura y azúcar), el Mint Julep (American Whisky, menta, almíbar y soda) o el Manhattan On The Rocks (American Whiskey, Vermouth Rosso, Bitter Angostura).

Dirección: Honduras 4969, Palermo.

HIERRO

Hierro - El Chanta.jpeg

En la Bahía de Nordelta acaba de cumplir su primer aniversario Hierro, un ambicioso proyecto que conjuga tres elementos distintivos de la gastronomía argentina: carne, hierro y fuego. La propuesta de la ecléctica parrilla hace foco en sus carnes maduradas puertas adentro y cocidas a las brasas, preparaciones a base de vegetales orgánicos de estación y una interesante coctelería de autor espirituosas tradicionales combinadas con frutas de estación, almíbares naturales, jarabes exóticos y frutas disecadas. Un cóctel que destaca de su propuesta es El Chanta, elaborado a base de whisky Johnnie Walker Black, zumo de manzana verde, jarabe de jalapeño quemado, lima, Angostura y con chip de manzana como decoración. Se sirve en una copa cocktail sin hielo.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Bahía de Nordelta.

DESARMADERO

Desarmadero Bar y Desarmadero Session se han convertido en las coordenadas perfectas para combinar buena gastronomía, diversión y una amplia variedad de bebidas para complementar. En sus opciones disponibles no sólo destacan las más de 40 canillas por las que desfilan cervezas elaboradas por importantes productores nacionales, sino también su diversa propuesta de coctelería clásica y de autor, nacida de la mano del bartender Diego Zelaya. Para los amantes del whisky, ambos locales ofrecen el Whisky Sour, una reversión del tradicional Pisco Sour, hecha a base de whisky Jameson conjugado con almíbar simple, el toque refrescante del jugo de limón y una medida de albúmina, que le otorga el cierre perfecto a esta preparación. Este cóctel es servido en un vaso corto con varios cubos de hielo tras haber sido filtrado, y finalmente es decorado con piel de limón.

Direcciones: Gorriti 4300, Palermo - CABA / Gorriti 4295, esquina Lavalleja.

MUDRÁ

Mudrá - Black Manhattan.jpg

Cocina a base de plantas con toques de autor y coctelería bajo la misma impronta es la propuesta de Mudrá. Un espacio ubicado en el rooftop del Patagonia Flooring que cautiva con su gastronomía pensada por el chef y referente mundial Matthew Kenney y ejecutada por Astrid Acuña como chef ejecutiva. Su barra, por otro lado, funciona como un laboratorio bajo la dirección de Alejandro Caia, mixólogo de origen italiano, que pensó minuciosamente su propuesta en línea con la cocina y a partir de ahí creó interesantes opciones de autor que conviven con otras más clásicas. Para los amantes del whisky dentro de la coctelería recomiendan el Black Manhattan, una variación de tradicional Manhattan pero a base de whisky bourbon y de amaro Averna de sabor intenso, un poco más amargo y con ligeras notas herbales gracias al amaro. Otras opciones de coctelería clásica con whisky que van a poder encontrar en su carta son el Penicillin (Johnnie Walker Black Label, limón, almíbar de caña y jengibre) y el Boulevardier (whisky, vermut y Campari). Sin duda, Mudrá es una coordenada que no se debe pasar por alto si la intención es disfrutar de coctelería de primera línea

Dirección: Av. Córdoba 3942, Villa Crespo.

FRANCISCA

Este restaurante de impronta marroquí ubicado en los Arcos del Rosedal se destaca por su gastronomía concebida para compartir, donde figuran sus pizzas de masa madre al horno de barro, sus "platitos" para llevar al centro de la mesa y disfrutar, sándwiches, ensaladas y mucho más. Esta propuesta se complementa de forma armónica con las opciones presentes en su carta de coctelería clásica y de autor, elaborada con licores de primera calidad y combinaciones que le otorgan un carácter diferencial a la experiencia en el local. En esta última destaca la opción del "Jameson Lemon", un cóctel que conjuga los sabores del whisky irlandés Jameson con el jugo de limón, el almíbar neutro y el toque único que le da el Angostura Bitter. Este cóctel es servido en un vaso largo con hielo en roca hasta el tope, y puede disfrutarse en el confortable espacio de su salón o carpa, o en el área al aire libre del patio.

Dirección: Avenida Infanta Isabel 220, Arco 14.