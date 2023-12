Lo que se dice en las mesas

Curioso. Prometen abrir sumarios, si corresponde. Pero eso ya será materia del próximo Directorio. Dado el perfil de los pocos funcionarios económicos que ya parecen número puesto, muy ligados al sistema financiero, sus celulares no dejaban de sonar en busca de algunas pistas de los que hasta hoy eran sus colegas y competidores. Las mesas no dejaron de operar, en la última jornada hábil de la era Alberto, pero ello no impidió el cambio de figuritas en varios Zoom y en picantes almuerzos en la City. En muchos de estos encuentros, sobre todo, con gurúes criollos, se comentó el reciente raid del próximo ministro de Economía, Luis Caputo, visitando tanto a excompañeros de la gestión Cambiemos como a consultores y referentes económicos del mercado local para explicarles el desarme de las Leliq. Pero esas visitas no solo fueron exclusivas del “Toto” sino también el propio presidente electo que recibió en el Libertador y en algunos casos repitió trasladándose a las oficinas de reconocidos economistas con quienes mantiene una amistad de hace años. En general, estos economistas amigos de Javier Milei señalaron, en forma intimista, que lo vieron muy firme en el rumbo que quiere darle a su gobierno y muy realista. Habrá que esperar unos días más para ver si es así. Por lo pronto, los pocos miembros del nuevo equipo económico trabajan contra reloj.