El sorpresivo feriado de mayo que afectará a unos pocos: de qué se trata y quiénes podrán aprovecharlo + Agregar ámbito en









Si bien no será para todos, un gran número de afortunados podrá disfrutar de esta jornada de descanso.

Mayo va llegando a su fin, pero con una ventaja para trabajadores y estudiantes que podrán aprovecharlo para descansar. Depositphotos

Con este mes llegando al final, hay quienes piensan que la única novedad que queda en el calendario de feriados es el día de la Revolución de Mayo, pero finalmente no será así. Hay una jornada que no muchos tenían en cuenta y les permitirá tener un descanso inesperado antes del inicio de junio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

No será para todos, pero afectará a varias personas que podrán aprovecharlo y tener la oportunidad perfecta para afrontar la segunda mitad de 2026 con las energías recargadas. Si bien este asueto no se podrá sumar al fin de semana, será una buena oportunidad para tener un parate en el medio de la semana.

Descanso Feriados Freepik Este día será ideal para aprovechar y descansar en medio de la semana. Freepik

A qué se debe el feriado del 27 de mayo de 2026 Es necesario remarcar que esta jornada no será parte del calendario nacional de feriados y tendrá alcance local, específicamente en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que el miércoles 27 de mayo la localidad de Villa Iris, del partido de Puán, celebrará su aniversario fundacional.

Esto no significa que todos tendrán la posibilidad de descansar, ya que los sectores alcanzados son la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán esperar para ver qué decisión toman sus empleadores, que podrían optar por adherirse al asueto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados